Quảng Trị muốn lập ‘siêu xã’ gắn với khu kinh tế đặc biệt

Ngày 7/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã gửi dự thảo kế hoạch thành lập Khu kinh tế đặc biệt gắn với Hành lang kinh tế Đông - Tây để xin ý kiến. Phạm vi nghiên cứu gồm 7 xã Bến Hải, Gio Linh, Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Mỹ Thủy, Hải Lăng, Diên Sanh và một phần hai xã Triệu Cơ, Vĩnh Định.

"Siêu xã" gắn với hành lang kinh tế Đông - Tây.

Theo định hướng, Khu kinh tế Đông Nam được mở rộng từ 237,92 km² lên 686,23 km², gồm 600,89 km² đất liền và 85,34 km² mặt biển. Phương án sắp xếp hành chính sẽ lập thành đề án riêng, trình cấp có thẩm quyền. Đây mới là bước nghiên cứu, chưa có quyết định sáp nhập.

Sở Nội vụ dự kiến chủ trì đánh giá tính khả thi, tác động, điều kiện pháp lý và phương án bộ máy, nhân lực. Tên gọi đơn vị mới chưa được xác định.

Dự thảo đặt lộ trình trong tháng 11/2026 rà soát pháp lý, dữ liệu, ranh giới và báo cáo chủ trương nghiên cứu. Các bước tiếp theo tập trung hoàn thiện điều kiện, tổ chức lại đơn vị hành chính, điều chỉnh phạm vi khu kinh tế.

Lập "siêu xã" nhằm kết nối cảng biển, sân bay, công nghiệp, năng lượng...

Đến quý III/2028, tỉnh dự kiến phối hợp hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét công nhận khu kinh tế đặc biệt. Tiến độ phụ thuộc việc đáp ứng điều kiện, thủ tục liên quan.

Không gian phát triển được định hướng kết nối cảng biển, hàng không, công nghiệp, năng lượng, logistics và thương mại xuyên biên giới.