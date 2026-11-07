Chính thức khởi công 5 tháp dự án Qtopia - “thành phố cuối tuần” của siêu đô thị TP.HCM

Sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng sang phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Đại diện Nhà phát triển Bất động sản Phát Đạt cùng lãnh đạo TP.HCM, đại diện địa phương và đơn vị tư vấn Big Four thực hiện nghi thức khởi công "thành phố cuối tuần" Qtopia

Tọa lạc trên cung đường ven biển Võ Thị Sáu, Qtopia có quy mô hơn 7,3 ha, gồm 9 tòa tháp cao 20 tầng, phát triển các sản phẩm căn hộ du lịch và thương mại dịch vụ. Với mô hình Resort City kết hợp Entertainment Complex, dự án được quy hoạch theo hướng tích hợp lưu trú, vui chơi, giải trí, thương mại và ẩm thực, mở rộng trải nghiệm cho du khách thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu nghỉ dưỡng.

Phát Biểu tại Lễ Khởi công, Ông Bùi Quang Anh Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phát Đạt chia sẻ: "Với Qtopia, chúng tôi không chỉ hướng đến phát triển một tổ hợp lưu trú nghỉ dưỡng, mà tâm huyết kiến tạo một biểu tượng điểm đến tích hợp giải trí - thương mại - dịch vụ vượt trội, nơi nhịp sống trải nghiệm được nối dài liên tục từ ngày đến đêm. Đây là mảnh ghép chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn của Phát Đạt trong việc góp phần định hình xu hướng bất động sản du lịch thế hệ mới, đồng thời tạo nền tảng gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng và đối tác."

Sở hữu lợi thế vị trí "trước biển - sau núi - gần rừng", với cảnh quan biển Phước Hải và núi Minh Đạm, Qtopia có điều kiện phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng ngắn ngày. Cùng với hệ thống cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, thời gian di chuyển từ TP. Đồng Nai đến dự án chỉ mất hơn 1 giờ; từ trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 75 phút lái xe hay từ các tỉnh miền Tây dao động 2,5 – 3 giờ có thể tiếp cận dự án, tạo thuận lợi cho người dân lựa chọn những chuyến đi cuối tuần.

Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, việc bổ sung các sản phẩm du lịch ven biển cũng mở ra dư địa khai thác những nhu cầu trải nghiệm mới.

Bên cạnh thị trường nội địa, sân bay quốc tế Long Thành với công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 25 triệu lượt hành khách mỗi năm, dự kiến khai thác cuối năm 2026, được kỳ vọng mở rộng kết nối hàng không quốc tế cho khu vực phía Nam. Đây là cơ hội để các điểm đến ven biển tiếp cận thêm nguồn khách, đặc biệt với những mô hình tích hợp lưu trú, vui chơi và giải trí như Qtopia.

Cùng với việc khởi công 5 toà tháp đầu tiên, Trạm Quậy tại Qtopia cũng sắp đi vào hoạt động, tổ chức các trải nghiệm bên biển vào dịp cuối tuần như thả diều khổng lồ, bóng chuyền, BBQ & Beer, biểu diễn âm nhạc và pháo hoa nghệ thuật… Các hoạt động bước đầu tạo thêm lựa chọn vui chơi cho người dân, du khách, đồng thời thể hiện định hướng xây dựng Qtopia thành điểm đến có sức sống từ ngày đến đêm.

Đông đảo người dân và du khách trải nghiệm hoạt động thả diều khổng lồ tại Trạm Quậy, Qtopia vào dịp cuối tuần. (Ảnh: Phát Đạt)

Từ định hướng phát triển "thành phố cuối tuần", Qtopia kỳ vọng góp phần định hình thêm một điểm đến du lịch - giải trí mới cho người dân TP.HCM và các tỉnh/thành phía Nam, nơi các hoạt động nghỉ dưỡng, thương mại, ẩm thực và vui chơi vận hành xuyên suốt từ ngày đến đêm. Không chỉ mở rộng trải nghiệm cho người dân và du khách, dự án còn hướng đến kích hoạt dòng chi tiêu du lịch, thúc đẩy kinh tế cuối tuần và đóng góp vào động lực tăng trưởng dài hạn của Thành phố.

Song hành cùng dự án Qtopia, năm 2026, Phát Đạt còn đẩy mạnh triển khai danh mục dự án với những định vị sản phẩm khác biệt. Từ Lusso Saigon - Tổ hợp WorldHotels Branded Residences lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương, tháp Q’Terra tại quảng trường trung tâm Quy Nhơn đến LOTTE Eco Smart City Thủ Thiêm hợp tác cùng Tập đoàn LOTTE vừa khởi công trong tháng 10, cho thấy định hướng rõ ràng trong việc mở rộng hoạt động ở nhiều thị trường và phân khúc.