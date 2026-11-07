Cát Tường Group được gia hạn sử dụng đất tại Khu đô thị Cát Tường Western Pearl

Lần thứ hai được gia hạn sử dụng 9.785,0 m2 đất tại Cát Tường Western Pearl

UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 4/11/2026 về việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) gia hạn sử dụng 9.785,0 m2 đất để tiếp tục triển khai đầu tư Dự án Khu đô thị Cát Tường Western Pearl tại phường Vị Tân.

Thời hạn gia hạn là 15 tháng kể từ ngày ban hành quyết định gia hạn. Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn theo quy định của Chính phủ về tiền thuê đất.

Khi hết thời hạn gia hạn sử dụng đất được ghi trong quyết định gia hạn, Cát Tường Group chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục, công trình theo dự án đã được phê duyệt (hoặc dự án đầu tư điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật đầu tư) thì được xác định thuộc trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng và Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Trước đó, ngày 17/6/2026, Cát Tường Group có Công văn số 03/2026/BC-CTGG gửi UBND TP Cần Thơ kiến nghị được đưa đất vào sử dụng khu đất thương mại, dịch vụ của Dự án Khu đô thị Cát Tường Western Pearl.

Theo đó, công ty báo cáo giải trình các nguyên nhân dẫn đến chưa triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành khu thương mại dịch vụ (diện tích đất 9.785m2) như: Thị trường bất động sản thương mại suy giảm trên phạm vi cả nước có nguy cơ dẫn đến việc công trình hoàn thành nhưng không khai thác hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy thấp, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư, không phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Giai đoạn triển khai dự án trùng với thời điểm hệ thống pháp luật mới chính thức có hiệu lực, các cơ quan quản lý Nhà nước phải dành thời gian rà soát và chờ ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định mới. Đồng thời, Công ty cũng phải thực hiện rà soát hồ sơ pháp lý, cập nhật các quy định mới và điều chỉnh kế hoạch đầu tư phù hợp với yêu cầu pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, công ty thay đổi mục tiêu bảo đảm hiệu quả đầu tư thay vì xây dựng hình thức.

Từ các nguyên nhân khách quan nêu trên, Cát Tường Group cam kết và kiến nghị UBND TP Cần Thơ xem xét, chấp thuận tiếp tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án đối với phần đất thương mại dịch vụ với thời gian 15 tháng để Công ty được tiến hành thực hiện các thủ tục và triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành công trình thương mại tại Dự án.

Phối cảnh dự án Cát Tường Western Pearl. Ảnh: Cát Tường Group

Theo tìm hiểu, Khu đô thị Cát Tường Western Pearl ban đầu có tên là Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh do Cát Tường Group trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào năm 2019.

Theo Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 07/3/2019, UBND tỉnh Hậu Giang cũ công nhận Cát Tường Group trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại phần đất có diện tích 178.075m2 tại Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (nay là phường Vị Tân, TP Cần Thơ) để thực hiện dự án.

Tại Văn bản số 1512/UBND-KT ngày 25/6/2019, UBND tỉnh Hậu Giang cũ thống nhất chủ trương điều chỉnh tên dự án thành Khu đô thị Cát Tường Western Pearl.

Ngày 8/7/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND điều chỉnh giảm diện tích sử dụng đất của dự án từ 178.075m2 xuống 144.078,6m2. Trong đó bao gồm: 79.563m2 đất ở tại đô thị; 9.785m2 đất thương mại dịch vụ đã nêu ở trên; 1.608m2 đất bãi đậu xe; 53.122,6m2 đất giao thông.

Nhà đầu tư dự án đã được giao đất ngoài thực địa vào ngày 28/6/2019 (lần 1) và ngày 17/01/2020 (lần 2). Nhà đầu tư đã hoàn thành hạng mục hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thương mại thuộc dự án, được Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang (cũ) xác nhận.

Riêng với diện tích 9.785m2 khu thương mại dịch vụ đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối tại Quyết định số 573/QĐUBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang (cũ). Thời gian gia hạn từ 11/4/2023 đến ngày 11/4/2025. Tuy nhiên, hết thời gian gia hạn nêu trên, chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Tiềm lực của Cát Tường Group ra sao?

Về chủ đầu tư dự án, Cát Tường Group được thành lập năm 2011 do ông Trần Quốc Việt (SN 1984) làm Tổng giám đốc. Cập nhật đến tháng 5/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 3.400 tỷ đồng.

Ông Trần Quốc Việt - Tổng giám đốc Cát Tường Group. Ảnh: Cát Tường Group

Cát Tường Group còn là nhà đầu tư dự án Khu dân cư 15ha thị xã Bình Long (nay là phường Bình Long, TP Đồng Nai) với tên thương mại Cát Tường Edu Town.

Cũng thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang cũ, Cát Tường Group được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án khu đô thị mới Ngã Bảy 3 có tổng mức đầu tư hơn 1.118 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Tiến Hưng 2, thuộc xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ theo Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 04/07/2022 của UBND tỉnh Bình Phước cũ.

Ngoài lĩnh vực bất động sản nhà ở, Cát Tường Group còn tham gia mảng bất động sản khu công nghiệp thông qua pháp nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Rạng Đông. Khu công nghiệp Dệt May Rạng Đông - Aurora IP là khu công nghiệp chuyên biệt cho chuỗi sợi - dệt - nhuộm - hoàn tất - phụ liệu - may mặc tại tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc Ninh Bình, quy mô 2.000ha.

Cát Tường Group còn sở hữu nhiều công ty thành viên đều do ông Trần Quốc Việt làm người đại diện. Có thể kể đến như: Công ty TNHH Cát Tường AN - SW, Công ty cổ phần Nước sạch C-Tech Nam Định, Công ty cổ phần Năng lượng C-Tech Nam Định, Công ty TNHH Đầu tư Cát Tường Holdings.