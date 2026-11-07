Công khai Quy hoạch đô thị đa mục tiêu: Minh bạch thông tin, tăng cường giám sát

Tuy nhiên, cùng với định hướng hiện đại, đồng bộ, những vấn đề về hạ tầng, thoát nước, giao thông, bảo tồn công trình tâm linh và quyền lợi người dân là những nội dung được quan tâm ngay từ khâu hoàn thiện quy hoạch.

Đồng bộ kết nối không gian đô thị và dân cư

Một khu đô thị mới không chỉ được đánh giá qua quy mô đầu tư hay những công trình hiện đại, mà còn ở khả năng kết nối với khu dân cư hiện hữu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hạn chế những tác động bất lợi đến đời sống người dân. Đây cũng là những vấn đề được quan tâm khi Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn xã Bình Minh và xã Tam Hưng chính thức được xã Bình Minh công bố công khai trong ngày 4-11 vừa qua.

Phối cảnh minh hoạ Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng

Theo nội dung đồ án được công bố, khu đô thị có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 598,2ha, trong đó phần diện tích thuộc xã Bình Minh khoảng 274ha, xã Tam Hưng khoảng 324ha; quy mô dân số dự kiến khoảng 105.087 người.

Khu vực quy hoạch có lợi thế kết nối với các tuyến giao thông quan trọng như Vành đai 4, Quốc lộ 21C, Quốc lộ 21B và trục kinh tế phía Nam. Đây là những điều kiện thuận lợi để tổ chức không gian đô thị, mở rộng kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Về định hướng, khu đô thị đa mục tiêu được phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ, lấy trục cảnh quan mặt nước trung tâm kết hợp hệ thống công viên, cây xanh làm không gian chủ đạo. Cơ cấu nhà ở đa dạng, gồm nhà ở xã hội, chung cư cao tầng từ 25 đến 30 tầng, nhà ở liền kề và khu tái định cư. Cùng với đó là hệ thống trường học, cơ sở y tế, thương mại, dịch vụ và các tiện ích công cộng phục vụ nhu cầu của cư dân.

Hạ tầng kỹ thuật cũng được tính toán đồng bộ, từ giao thông, cấp điện, cấp nước đến thoát nước và xử lý nước thải. Nhu cầu cấp nước toàn khu khoảng 32.500m³/ngày đêm; mạng lưới giao thông nội khu có mặt cắt đường từ 13m đến 60m, bảo đảm kết nối với hệ thống giao thông đối ngoại.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được công khai để người dân cùng giám sát. Ảnh P.V

Đáng chú ý, đồ án đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh ranh giới quy hoạch, giữ nguyên các khu dân cư, nghĩa trang và công trình tôn giáo, tín ngưỡng hiện hữu; đồng thời bố trí cây xanh cách ly, hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, bởi sự hình thành của một khu đô thị quy mô lớn không thể tách rời không gian sinh hoạt, văn hóa và các công trình gắn bó lâu đời với cộng đồng dân cư địa phương.

Tại buổi công bố, những vấn đề người dân quan tâm cũng tập trung vào các nội dung này. Bên cạnh ranh giới quy hoạch, việc bảo tồn công trình tâm linh, nghĩa trang, người dân còn đặt ra yêu cầu về phương án tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng, kết nối giao thông và bố trí các công trình công cộng như trường học, chợ dân sinh. Đây đều là những yếu tố tác động trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và quyền lợi của các hộ dân trong khu vực.

Từ thực tế đó, tại buổi công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn xã Bình Minh và xã Tam Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt cho biết, định hướng phát triển khu đô thị theo mô hình đô thị mở, bảo đảm kết nối đồng bộ và chia sẻ tiện ích với các khu dân cư hiện hữu. Chủ tịch UBND xã Bình Minh đề nghị đơn vị tư vấn và các bên liên quan tiếp tục hoàn thiện đồ án theo định hướng phát triển khu đô thị mở, bảo đảm kết nối đồng bộ, chia sẻ tiện ích với các khu dân cư hiện hữu.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt thông tin về quy hoạch Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn xã Bình Minh và xã Tam Hưng. Ảnh P.V

Trong đó, đồ án cần đặc biệt chú trọng hệ thống tiêu thoát nước, không để việc hình thành khu đô thị mới gây úng ngập cho khu vực lân cận; đồng thời giữ nguyên các công trình tâm linh, nghĩa trang hiện có và nghiên cứu mở rộng quỹ đất nghĩa trang tập trung, đáp ứng nhu cầu lâu dài của nhân dân.

Lấy quyền lợi người dân làm trọng tâm

Với người dân sinh sống trong khu vực quy hoạch, điều quan trọng không chỉ là biết diện tích, quy mô hay những hạng mục công trình sẽ được xây dựng, mà còn là hiểu rõ những thay đổi có thể tác động đến cuộc sống của gia đình và cộng đồng. Vì vậy, việc công khai đồ án cần đi cùng với giải thích cụ thể, minh bạch các phương án quy hoạch, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin và giám sát quá trình thực hiện.

Việc công khai quy hoạch dự án vừa giúp minh bạch thông tin, vừa giúp người dân nâng cao vai trò giám sát. Ảnh P/V

Đại diện đơn vị tư vấn cho biết, phương án quy hoạch đã tính toán việc giữ nguyên hiện trạng các khu nghĩa trang và công trình tôn giáo, tín ngưỡng, kết hợp bố trí dải cây xanh cách ly. Đối với hệ thống thoát nước, nước mưa và nước thải được định hướng thu gom qua hệ thống cống ngầm, dẫn về các trục tiêu thoát nước theo quy hoạch, bảo đảm khả năng tiêu thoát cho khu đô thị và các khu dân cư lân cận.

Các hạng mục giao thông kết nối, trường học, chợ, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được định hướng đầu tư đồng bộ, phục vụ nhu cầu chung của cư dân đô thị và nhân dân địa phương. Những nội dung này cần tiếp tục được cụ thể hóa trong quá trình hoàn thiện phương án, nhất là khả năng kết nối giữa hạ tầng mới với hệ thống hạ tầng hiện có.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình cho biết, đây là dự án trọng điểm của thành phố, do đó đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch theo hướng đồng bộ, khả thi. Đặc biệt, phải chú trọng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giữ gìn các công trình văn hóa, tâm linh hiện hữu, bảo vệ môi trường và hạn chế tối đa những tác động đến đời sống cộng đồng trong quá trình triển khai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình. Ảnh PV

Có thể thấy, việc UBND xã Bình Minh phối hợp với UBND xã Tam Hưng và Công ty cổ phần Vinhomes, tổ chức hội nghị công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn xã Bình Minh và xã Tam Hưng không đơn thuần là hoạt động thông tin về một đồ án đã được phê duyệt, mà còn là bước quan trọng để chính quyền, đơn vị thực hiện và người dân cùng nhìn nhận những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đô thị. Những ý kiến từ cơ sở, nếu được tiếp thu và giải đáp thỏa đáng, sẽ góp phần giúp các phương án triển khai sát thực tế hơn, hạn chế phát sinh vướng mắc và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Với quy mô dân số dự kiến hơn 105.000 người, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng không chỉ đặt ra yêu cầu về diện mạo đô thị hiện đại, mà còn đòi hỏi tầm nhìn dài hạn về hạ tầng, môi trường và chất lượng sống; bảo đảm kết nối hài hòa giữa khu đô thị mới với các khu dân cư truyền thống, giữ gìn những giá trị văn hóa hiện hữu và đặt quyền lợi chính đáng của người dân ở vị trí trung tâm chính là điều kiện quan trọng để quy hoạch đi vào cuộc sống.