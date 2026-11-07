Sau đợt tuyển 30.000 người xây 2 siêu đô thị, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tuyển kỹ sư xây dựng tại khu đô thị nghỉ dưỡng gần 650ha, nơi có dòng suối khoáng nóng gần 70 độ C

Theo thông tin đăng tải trên trang Tuyển dụng VinCons - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup, doanh nghiệp đang tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự thuộc lĩnh vực xây dựng và quản lý công trường tại dự án Mỹ Lâm, Tuyên Quang.

Cụ thể, các vị trí được tuyển dụng gồm Trung đội trưởng, Chuyên viên QS, Chuyên viên QC, Chuyên viên Kỹ thuật thi công (Shop), Chuyên viên Kỹ thuật hiện trường, Chuyên viên An toàn lao động, Chuyên viên Quản lý vật tư thiết bị và Chuyên viên Trắc đạc.

Về chế độ đãi ngộ, thông báo tuyển dụng cho biết người lao động được hưởng thu nhập cạnh tranh theo từng vị trí, thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13 và các khoản thưởng khác.

Đáng chú ý, nhân sự làm việc tại dự án được bố trí chỗ ở tại ký túc xá, hỗ trợ phụ cấp tiền ăn, tham gia bảo hiểm xã hội và gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Các chế độ phúc lợi khác được áp dụng theo quy chế chung của Tập đoàn Vingroup.

Dự án gần 650ha nằm tại vùng có suối khoáng nóng tự nhiên gần 70 độ C

Dự án Mỹ Lâm được Vingroup khởi công ngày 17/12/2025, gồm Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Tổ hợp khu thể dục thể thao, sân golf Mỹ Lâm tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, toàn quần thể có quy mô gần 650ha. Trong đó, khu đô thị nghỉ dưỡng chiếm khoảng 540ha, còn tổ hợp khu thể dục thể thao và sân golf có diện tích khoảng 109ha. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Một trong những điểm đáng chú ý là các căn biệt thự được thiết kế để dẫn nguồn khoáng nóng tới từng căn.

Tổ hợp sân golf Mỹ Lâm có quy mô khoảng 109ha, được quy hoạch với sân golf 18 hố, thiết kế theo địa hình đồi núi và mặt nước tự nhiên.

Khu vực Mỹ Lâm sở hữu nguồn suối khoáng nóng tự nhiên có nhiệt độ khoảng 67-69 độ C, nằm ở độ sâu hơn 150m. Đây là nguồn tài nguyên được khai thác để phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Trong hệ sinh thái này, Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang có quy mô 235 phòng nghỉ. Bên cạnh đó, VinWonders Tuyên Quang được giới thiệu là công viên giải trí chủ đề Nhật Bản đầu tiên tại miền Bắc, dự kiến mở cửa trong tháng 12/2026.

Trước đó, khu vực Mỹ Lâm cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 vị trí tại 4 phân khu gồm VinWonders Mỹ Lâm, Vinpearl Golf Mỹ Lâm, Vinpearl Seiko Onsen Tuyên Quang và Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang.

Liên tục tuyển dụng nhân sự xây dựng, từ công nhân đến người có kinh nghiệm đào tạo

Đây không phải đợt tuyển dụng duy nhất trong lĩnh vực xây dựng của hệ sinh thái Vingroup thời gian gần đây.

Ngày 6/11, VinCons tiếp tục đăng tuyển vị trí trợ giảng đào tạo nghề xây dựng với mức thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng. Ứng viên được yêu cầu có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thi công các công việc như xây, trát, cốp pha, cốt thép, đồng thời biết đọc hiểu bản vẽ cơ bản và có khả năng giao tiếp tốt.

Theo thông tin tuyển dụng, nhân sự đảm nhận vị trí này sẽ tham gia đào tạo, hướng dẫn và kèm cặp công nhân xây dựng. Địa điểm làm việc tại các dự án của VinCons trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 3/11, VinCons công bố kế hoạch tuyển dụng tối đa 30.000 công nhân cơ hữu để phục vụ 2 dự án lớn là Khu đô thị phức hợp Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh và Vinhomes Green Paradise tại TP.HCM.

Theo thông báo, thu nhập của công nhân dao động từ 14-34 triệu đồng/tháng, trong khi tổ trưởng có thể nhận 35-50 triệu đồng/tháng tùy cấp bậc, vị trí và tay nghề.

Người lao động được bố trí miễn phí ký túc xá, 3 bữa ăn mỗi ngày, tham gia bảo hiểm theo quy định. Đặc biệt, lao động chưa có tay nghề được đào tạo miễn phí và hưởng lương trong thời gian học.