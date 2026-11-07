Người dân chật vật len lỏi giữa đất đá, hố sâu và bụi mù trên đường Lĩnh Nam

Phản ánh thực trạng tại khu vực trước số 503 Lĩnh Nam, anh Nguyễn Văn Nam (phường Vĩnh Hưng) cho biết hố đào này đã tồn tại hơn nửa tháng qua chưa được xử lý. "Ngày nắng, nước ứ đọng dưới hố bốc mùi rất khó chịu. Còn khi mưa lớn, nước ngập sát mặt đường, người và xe cộ đi qua nếu không quen đường rất dễ gặp tai nạn", anh Nam nói.