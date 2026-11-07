Cụm công trình APEC Phú Quốc tăng tốc về đích

Theo thông tin từ chủ đầu tư, hiện Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành toàn bộ kết cấu thép và phần tôn mái.

Nhìn từ trên cao, hệ mái uốn lượn lấy cảm hứng từ sóng biển và đời sống làng chài đã hiện rõ bên bờ biển phía nam đảo. Các đơn vị đang đồng thời hoàn thiện mái, mặt dựng và hạng mục bao che bên ngoài, phấn đấu hoàn thành mặt ngoài trong quý IV/2026.

Công trình có tổng diện tích sàn 153.130 m², gồm một tầng hầm, ba tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Điểm nhấn là phòng đại tiệc rộng 11.050 m² không có cột giữa. Tầng hai bố trí 12 phòng họp lớn có thể chia nhỏ linh hoạt; tầng ba có phòng đại tiệc khoảng 3.000 m². Mục tiêu hoàn thiện nội thất là trước ngày 31/3/2027.

Liền kề là Nhà biểu diễn đa năng, còn gọi là Nhà hát APEC, với khán phòng 4.030 chỗ, tổng diện tích sàn 54.680 m², gồm sáu tầng nổi và một tầng hầm.

Hệ mái mô phỏng sóng biển của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cuối tháng 10. (Ảnh: Hoàng Hà).

Hiện, công trình đã hoàn thành khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép và lắp dựng xong hệ giàn mái. Toàn bộ 50 cột đỡ mái đã được lắp đặt, đang ốp trang trí; hệ kính mặt dựng cũng được thi công đồng thời. Công trình đặt mục tiêu khép kín mặt ngoài trong quý IV/2026, hoàn thiện nội thất trước ngày 31/3/2027.

Cùng với cụm công trình hội nghị, các dự án sân bay, đường ĐT.975 và tàu điện nhẹ LRT đang được đẩy nhanh thi công, từng bước hình thành mạng lưới kết nối từ cửa ngõ hàng không đến khu vực tổ chức APEC ở Phú Quốc.

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m, rộng 45m chính thức khai thác từ ngày 29/10, sau tám tháng thi công. Chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways là chuyến thương mại đầu tiên hạ cánh. Đường băng số 1 tạm đóng khoảng sáu tháng để cải tạo, kéo dài lên 3.500 m.

Hệ 50 cột trụ bao quanh khối nhà hát hình tròn đang được hoàn thiện. (Ảnh: Hoàng Hà)

Theo báo cáo cuối tháng 10, nhà ga T2 đã hoàn thành toàn bộ kết cấu thép mái chính; kết cấu bê tông khu nhà ga chính đạt 95%, hai cánh nhà ga đạt 90%. Khối lượng xây trát đạt 95%, cơ điện khoảng 70%.

Trên tuyến LRT dài 17,59km nối sân bay với khu vực APEC, hơn 11 km đường ray đã được lắp đặt; 4 trong 6 nhà ga đạt khoảng 60% khối lượng thi công. Các đoàn tàu đầu tiên dự kiến về Phú Quốc trong tháng 1 - 2/2027 để lắp đặt thiết bị, hướng tới chạy thử vào tháng 7/2027.

Đường ĐT.975 có quy mô 10 làn xe, lộ giới 62 m, tích hợp tuyến LRT tại dải phân cách giữa. Dự án đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng hào kỹ thuật, gần 50% hệ thống thoát nước dọc và khoảng 50% nền móng đường. Việc thảm bê tông nhựa hai bên tuyến dự kiến triển khai từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, hướng tới thông tuyến trong quý II/2027.

Tuyến tàu điện nhẹ LRT đã lắp đặt đường ray trên nhiều đoạn. (Ảnh: Hoàng Hà)

Theo định hướng, các dự án không chỉ phục vụ Hội nghị APEC 2027 mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc. Hạ tầng giao thông đồng bộ cùng các công trình hội nghị, biểu diễn quy mô lớn sẽ mở rộng khả năng đón khách, tổ chức sự kiện quốc tế, góp phần đưa đảo ngọc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và du lịch hội nghị, hội thảo (MICE) tầm cỡ khu vực và thế giới.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thăm, động viên kỹ sư, công nhân tại công trường các dự án phục vụ APEC. (Ảnh: TĐC)