Thành phố giàu nhất Việt Nam giao 4 lô đất gần 43.000 m2 tại Thủ Thiêm cho doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương để thanh toán dự án hơn 3.000 tỷ đồng

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định số 7447/QĐ-UBND về việc giao 4 lô đất thuộc khu chức năng số 6, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh cho Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) dự án cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son).

Tổng diện tích 4 lô đất được giao là 42.964 m2. Trong đó, lô 6-2 có diện tích 9.130 m2; lô 6-5 rộng 10.573 m2; lô 6-6 rộng 5.874 m2 và lô 6-7 rộng 17.387 m2.

Theo quyết định, các khu đất được sử dụng để xây dựng khu chung cư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm kể từ ngày 5/11/2026.

Việc giao 4 lô đất này không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Cơ chế thực hiện căn cứ các quy định đặc thù tại Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 260/2025 và Nghị định 91/2025 của Chính phủ.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá đất, phối hợp xác định ranh giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa. Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, cơ quan chức năng sẽ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cầu Ba Son dài gần 1,5 km, được thiết kế với 6 làn xe, là cầu dây văng bắc qua sông Sài Gòn, kết nối khu vực Thủ Đức với trung tâm TP.HCM. Công trình được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT.

Dự án khởi công đầu năm 2015 và chính thức thông xe vào dịp 30/4/2022, với tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, đây là một trong những cây cầu có tổng mức đầu tư lớn nhất TP.HCM.

Cầu có điểm đầu tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn, vượt sông Sài Gòn và kết nối với đại lộ Vòng cung (tuyến R1) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình góp phần mở thêm hướng kết nối từ khu trung tâm hiện hữu sang khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời giảm áp lực giao thông trên đường Tôn Đức Thắng.

Công trình ban đầu mang tên cầu Thủ Thiêm 2. Đến tháng 12/2022, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết đổi tên thành cầu Ba Son.