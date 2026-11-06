18/21 trạm dừng nghỉ do Bộ Xây dựng quản lý đã đưa vào khai thác

Một trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: Tuấn Lương.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được phê duyệt gồm 36 trạm, trong đó 7 trạm đã hoàn thành, đưa vào khai thác. Đối với 29 trạm đầu tư mới, có 3 trạm do địa phương làm cơ quan chủ quản, 2 trạm do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm cơ quan chủ quản và 24 trạm thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng.

Trong số 24 trạm do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng 21 trạm; 3 trạm còn lại đang triển khai thủ tục đầu tư, gồm trạm La Sơn - Hòa Liên (Km52+000), trạm hầm Đèo Cả và trạm Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Đến thời điểm này, 18/21 trạm đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người tham gia giao thông. Hai trạm Cam Lộ - La Sơn và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vẫn đang thi công. Do mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa trong tháng 9 và 10-2026, tiến độ xây dựng bị ảnh hưởng. Dự kiến, công trình dịch vụ thiết yếu tại hai trạm sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 11-2026.

Đối với trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144), nhà đầu tư đã hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, đang triển khai thiết kế, phê duyệt dự án và hoàn thiện các thủ tục về đất đai để thi công.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp. Mục tiêu là hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu tại các trạm Diễn Châu - Bãi Vọt (bên trái), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km77, bên phải), Cam Lộ - La Sơn và Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày 15-11-2026; hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết dự kiến khởi công trong tháng 11-2026. Những nhà đầu tư chậm tiến độ sẽ bị xử lý theo quy định hợp đồng.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh An Giang để hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất tại trạm dừng nghỉ Hậu Giang - Cà Mau (Km100+200).

Về hệ thống trạm sạc điện, cơ quan này yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh triển khai tại 21 trạm dừng nghỉ, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác. Với các trạm hiện hữu trên những tuyến cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với địa phương và doanh nghiệp kinh doanh để bổ sung hệ thống trạm sạc, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.