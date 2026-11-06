Nhiều nhóm phương tiện được giảm phí đăng kiểm

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định quy định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dịch vụ cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc diện miễn kiểm định lần đầu có hiệu lực từ ngày 26/10.

Điểm đáng chú ý, trên cơ sở mức giá tối đa do Nhà nước quy định, các cơ sở đăng kiểm được chủ động quyết định mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cụ thể, có thể lựa chọn áp dụng bằng mức giá tối đa hoặc thấp hơn tùy theo điều kiện của đơn vị.

Theo quy định mới, biểu giá tối đa cho dịch vụ kiểm định xe ô tô, trong đó như xe gia đình có mức trần gần 282.000 đồng.

Nếu các trạm đăng kiểm quyết định giá ở mức tối đa, thì chi phí kiểm định tăng khoảng hơn 50.000 đồng/xe so với trước đây.

Các chủ xe cần bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên trước khi đưa đi đăng kiểm để tránh mất thời gian và tăng chi phí kiểm định.

Các trạm đăng kiểm cho biết, sau hơn 10 năm, đến nay mới có lần điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Tuy nhiên với 31 nhóm phương tiện, không phải nhóm nào cũng điều chỉnh tăng, mà có nhiều nhóm được điều chỉnh giảm. Trong đó các xe sử dụng năng lượng sạch được áp dụng mức giá kiểm định thấp hơn, đặc biệt nhóm các xe tải lớn, xe chuyên dùng.

Ông Trần Quốc Hoan (Giám đốc Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V) cho hay: "Chẳng hạn như ô tô chuyên dùng được giảm tới 35%, xe tải chuyên dùng, xe đầu kéo có 3 trục trở lên cũng có mức giảm 16,6%. Đây cũng là việc tính toán lại kinh tế kỹ thuật mà Cục đã nghiên cứu, kiểm tra thực địa và đưa ra mức giá phù hợp nhất để làm sao không ảnh hưởng đến chi phí của người dân".

Đại diện Đăng kiểm Việt Nam cũng lưu ý, trước đây xe kiểm định không đạt phải đưa xe đi khắc phục và quay lại kiểm định trong ngày không mất phí. Tuy nhiên theo quy định mới, chủ xe sẽ phải mất 50% phí nếu quay lại kiểm định trong ngày và để qua ngày hôm sau sẽ mất 100% phí đăng kiểm.

Do vậy, các chủ xe cần bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, nhất là trước khi đưa đi đăng kiểm để tránh mất thời gian và tăng chi phí kiểm định.