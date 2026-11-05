Hàng triệu người dân cần biết: Hàng loạt quy định về tiền, bảo hiểm và phí chính thức bị bãi bỏ từ 15/12/2026

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 158/2026/TT-BTC về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, thông tư quy định bãi bỏ toàn bộ 54 thông tư và 2 quyết định. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2026.

Danh mục các văn bản bị bãi bỏ trải rộng trên nhiều lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, bảo hiểm, phí và lệ phí, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), khoa học và công nghệ, các chương trình hỗ trợ cũng như tổ chức hải quan.

Bãi bỏ nhiều văn bản về quản lý tài chính, ngân sách và chế độ chi

Trong lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, Thông tư số 158/2026/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản hướng dẫn lập kế hoạch tài chính, xây dựng dự toán và tổ chức thực hiện ngân sách.

Danh mục này bao gồm Thông tư số 107/2008/TT-BTC và Thông tư số 196/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung; Thông tư số 69/2017/TT-BTC hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm.

Bộ Tài chính bãi bỏ 56 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền từ ngày 15/12/2026 (Ảnh: Tạp chí Pháp Luật và Phát triển)

Các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước gồm Thông tư số 38/2019/TT-BTC, Thông tư số 61/2021/TT-BTC và Thông tư số 47/2022/TT-BTC cũng thuộc danh mục bãi bỏ. Ngoài ra, Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 78/2022/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Đối với chế độ chi, thông tư bãi bỏ Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư số 57/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung văn bản này cũng nằm trong danh sách.

Một số quy định khác liên quan đến chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng được bãi bỏ. Các văn bản tương ứng là Thông tư số 86/2020/TT-BTC và Thông tư số 85/2025/TT-BTC.

Bãi bỏ các quy định về bảo hiểm, phí, lệ phí và vốn ODA

Trong lĩnh vực bảo hiểm, danh mục bãi bỏ có Thông tư số 76/2003/TT-BTC hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng; Thông tư số 52/2005/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp.

Thông tư số 13/2012/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ cũng được bãi bỏ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ các Thông tư số 04/2021/TT-BTC, 14/2022/TT-BTC và 50/2022/TT-BTC liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, kinh doanh bảo hiểm và bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đối với lĩnh vực phí, lệ phí, hai văn bản bị bãi bỏ gồm Thông tư số 186/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí và Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Các quy định về cơ chế tài chính và quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài cũng nằm trong danh mục. Cụ thể, Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư số 108/2003/TT-BTC, 08/2008/TT-BTC và 111/2016/TT-BTC.

Nhiều quy định về khoa học, công nghệ và chính sách hỗ trợ được bãi bỏ

Danh mục 56 văn bản còn bao gồm các quy định về quản lý tài chính đối với chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ; quản lý, sử dụng và xác định giá trị tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Trong đó, Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cùng Thông tư số 65/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung văn bản này đều bị bãi bỏ.

Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” cũng thuộc danh mục.

Ngoài ra, các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt tại khu vực miền Trung cũng được bãi bỏ.

Danh mục còn có các quy định về hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021–2025.

Bãi bỏ 2 quyết định liên quan đến tổ chức hải quan

Trong lĩnh vực tổ chức hải quan, Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ 2 quyết định được ban hành trước đây.

Cụ thể, Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC ngày 6/6/2006 về việc thành lập Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố và Quyết định số 16/2007/QĐ-BTC ngày 20/3/2007 về việc thành lập Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Thông tư số 158/2026/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2026. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Ninh Bình

Hân Ly