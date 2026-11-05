Kỹ sư Việt Nam xây thành công cầu dây văng 'xoay 90 độ' chưa từng có trong lịch sử, mở đường cho tàu lớn đi qua mỗi đêm

Một năm sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1997), Đà Nẵng bắt đầu triển khai một công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình phát triển đô thị, đó là cầu Sông Hàn.

Không đơn thuần giải quyết nhu cầu đi lại, cây cầu còn mở ra hướng phát triển mới cho thành phố, trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình hiện đại hóa hạ tầng.

Được xây dựng trong giai đoạn thành phố đang tìm hướng bứt phá, cầu Sông Hàn không chỉ là công trình chào đón thiên niên kỷ mới mà còn gửi gắm khát vọng vươn lên của chính quyền và người dân Đà Nẵng. Hình ảnh cây cầu dần trở thành biểu tượng cho một đô thị trẻ, năng động và không ngừng đổi thay.

Trước khi cây cầu xuất hiện, việc kết nối hai bờ sông Hàn là bài toán kéo dài qua nhiều thế hệ. Kể từ thời Tourane (1888), người dân gần như chỉ có thể qua sông bằng những chuyến đò ngang, sau này là các phà máy nhỏ.

Ngay tại khu vực trung tâm, sự tương phản giữa hai bờ sông khá rõ nét. Phía Hải Châu đã hình thành nhịp sống đô thị sầm uất, trong khi khu vực Hà Thân, nay thuộc Sơn Trà, vẫn còn nhiều nhà chồ tạm bợ, điều kiện sinh hoạt của người dân còn thiếu thốn.

Trong bối cảnh ấy, dự án cầu Sông Hàn được triển khai với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Khoảng 30% tổng kinh phí xây dựng công trình đến từ sự đóng góp của người dân, thể hiện sự đồng lòng của cộng đồng trong quá trình kiến thiết thành phố.

Ngày 2/9/1998, cầu Sông Hàn chính thức được khởi công và khánh thành ngày 29/3/2000. Đây là cây cầu xoay đầu tiên do đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi công. Công trình cũng được ghi dấu là cây cầu xoay duy nhất thuộc loại này tại Việt Nam.

Cầu sông Hàn về đêm (Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng)

Cầu có chiều dài 487,7 mét, rộng 12,9 mét, gồm 11 nhịp, mỗi nhịp dài 33 mét, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực và 02 nhịp dây văng có tổng chiều dài 122,7 mét, kết cấu dầm và tháp cầu chính bằng thép, bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép.﻿

Hằng ngày, vào khoảng 23h00, đoạn giữa cầu cảng 90 độ quanh trục và nằm dọc theo dòng nhịp của dòng sông, mở đường cho tàu lớn đi qua. Khoảng 00h00 giờ sáng sẽ quay trở lại như cũ.﻿

Cầu Sông Hàn mở lối phát triển đô thị về phía đông

Kể từ khi đi vào hoạt động, cầu Sông Hàn đã làm thay đổi đáng kể khả năng kết nối giữa hai bờ sông. Quãng đường vốn phụ thuộc vào những chuyến phà nay được thay thế bằng hành trình chỉ khoảng 3 phút đi xe hoặc 10 phút đi bộ. Rào cản giao thông tồn tại suốt nhiều thập kỷ dần được tháo gỡ, tạo điều kiện để khu vực phía đông thành phố phát huy những lợi thế vốn có.

Đặc biệt, khu vực Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn bắt đầu đón nhận những chuyển biến rõ nét. Hạ tầng giao thông được cải thiện đã tạo tiền đề cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và đô thị phát triển.

Chỉ trong giai đoạn 2000-2005, diện mạo khu vực phía đông đã có nhiều thay đổi, đời sống người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh và tình trạng nghèo cơ bản được xóa bỏ.

Từ một khu vực từng bị ngăn cách bởi dòng sông, phía đông Đà Nẵng dần trở thành không gian phát triển mới của thành phố. Cùng với đó, quá trình mở rộng đô thị về phía biển và phía nam cũng được thúc đẩy, hình thành các trục giao thông, khu dân cư và không gian dịch vụ mới.

Cầu Sông Hàn vì thế không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Khi khả năng tiếp cận được cải thiện, các hoạt động đầu tư, kinh doanh và du lịch có thêm điều kiện mở rộng. Trên nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, khu vực dịch vụ từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

Những chuyển biến đó cũng góp phần tạo nên nền tảng cho Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Năm 2025, GRDP của thành phố ước tăng 9,18%, mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025, xếp thứ 9/34 địa phương và đứng thứ 2 trong nhóm 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026. Theo số liệu 9 tháng đầu năm, GRDP thành phố ước tăng 10,31% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 9/34 địa phương trên cả nước và thứ 3 trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt khoảng 264.600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khu vực dịch vụ tăng 10,55%, đóng góp 5,57 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung. Trong khi đó, công nghiệp và xây dựng tăng 11,43%, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu tăng trưởng. Những con số này cho thấy nền kinh tế Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng trên nền tảng không gian đô thị và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện.