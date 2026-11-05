Không phải doanh nghiệp hay chủ hộ kinh doanh, người dân có bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có nợ thuế hay không? Cơ quan Thuế giải đáp

Nợ thuế từ tiền lương không đồng nghĩa bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đối với cá nhân là công dân Việt Nam, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế được áp dụng với những người có nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Nhóm này gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

Do đó, một người chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công, không kinh doanh và không giữ các vị trí nêu trên sẽ không thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh chỉ vì còn khoản thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ tiền lương, tiền công.

Những ai có thể bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế?

Theo Điều 28 Nghị định 252/2026/NĐ-CP, một số cá nhân và người có liên quan đến hoạt động kinh doanh có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh có thể bị tạm hoãn xuất cảnh khi có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên, khoản nợ đã quá hạn từ 120 ngày và thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Đối với chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có thể được áp dụng khi đơn vị có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên, khoản nợ đã quá hạn từ 120 ngày và thuộc trường hợp bị cưỡng chế.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của đơn vị không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp này được áp dụng sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo nhưng đơn vị vẫn chưa khôi phục hoạt động hoặc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, với nhóm này, việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh không phụ thuộc vào việc người nộp thuế có đang nợ tiền thuế hay không. Tuy nhiên, việc áp dụng phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng trình tự pháp luật và phải được hủy bỏ ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bảng tóm tắt các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh. Nguồn: Thuế TP. Hà Nội

Ngoài ra, người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu còn tiền thuế nợ quá hạn và chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh cũng thuộc diện này nếu còn khoản thuế nợ quá hạn chưa hoàn thành. Những trường hợp này, theo cơ quan thuế, không áp dụng ngưỡng 50 triệu đồng, 500 triệu đồng hay mốc quá hạn 120 ngày như nêu ở hai nhóm đầu.



