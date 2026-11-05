Lần đầu tiên ghi nhận một con tàu Trung Quốc đi qua tuyến đường quan trọng, hướng thẳng đến Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

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Tuyến vận tải container quốc tế trực tiếp Nam Ninh - Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác, mở ra thêm một hướng kết nối hàng hải, logistics giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 24/9/2026, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ phối hợp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ (Trung Quốc) tổ chức đón chuyến tàu container đầu tiên thuộc tuyến vận tải quốc tế sông biển trực tiếp Nam Ninh - Cần Thơ cập cảng Cái Cui an toàn.

Chuyến tàu đầu tiên mang tên BBG Nan Ninh Bo Run, trọng tải khoảng 4.900 tấn, sức chở 500 container, đánh dấu việc hình thành thêm một tuyến vận tải trực tiếp kết nối khu vực Quảng Tây và Tây Nam Trung Quốc với Cần Thơ. Tuyến dự kiến được khai thác khoảng hai chuyến mỗi tháng, thời gian hành trình trung bình khoảng bảy ngày, trong đó container lạnh chiếm khoảng 25%, container hàng khô chiếm khoảng 75%.

Con tàu container rời cảng Nam Ninh ngày 16/9, đi theo lộ trình: Nam Ninh - Kênh đào Bình Lục - Vịnh Bắc Bộ - đường biển - sông Hậu - Cảng Cái Cui, Cần Thơ. Đây là mô hình vận tải container sông - biển, kết hợp các tuyến đường thủy nội địa và đường biển trong cùng một hành trình. Tàu chở 252 đơn vị container quy đổi tương đương 20 feet (TEU) hàng hóa, bao gồm ván gỗ, natri sulfat và linh kiện ô tô, chủ yếu có nguồn gốc từ miền Tây Trung Quốc.

Kênh đào Bình Lục có tổng mức đầu tư lên tới 10,8 tỷ USD, dài 134,2 km, kéo dài từ huyện Hoành Châu thuộc Quảng Tây đến vịnh Bắc Bộ, chính thức mở cửa ngày 16/9. Được thiết kế cho các tàu có trọng tải lên tới 5.000 tấn, kênh đào này rút ngắn hơn 560 km hành trình vận chuyển hàng hóa từ Tây Nam Trung Quốc ra biển bằng đường thủy nội địa so với các tuyến truyền thống đi qua những cảng thuộc tỉnh Quảng Đông.

So với tuyến truyền thống, hành trình mới được rút ngắn đáng kể, qua đó góp phần giảm thời gian vận chuyển và chi phí logistics, đồng thời tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hàng hóa vận chuyển theo chiều ngược lại bao gồm 40 container chở khoảng 1.000 tấn cám gạo từ miền Nam Việt Nam đến các khách hàng tại khu vực nội địa Quảng Tây.

Theo Xinhuanews, trước đây, hàng hóa Việt Nam xuất sang Tây Nam Trung Quốc phải trung chuyển tại nhiều cảng, trong khi tuyến vận tải mới cho phép hàng hóa đi từ Cần Thơ đến khu vực nội địa Quảng Tây với ít lần trung chuyển hơn. Theo ước tính, tuyến vận tải này có thể cắt giảm 20–30% chi phí vận chuyển so với các phương thức truyền thống.

Việc hình thành tuyến vận tải container trực tiếp Nam Ninh - Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động logistics của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua tuyến vận tải mới, các mặt hàng nông sản, thủy sản, trái cây, lúa gạo của khu vực có thêm phương thức tiếp cận thị trường Trung Quốc; đồng thời tạo điều kiện đưa máy móc, phụ tùng, nguyên vật liệu và các loại hàng hóa từ khu vực Tây Nam Trung Quốc vào thị trường miền Tây Nam Bộ.

Đối với Cần Thơ, đây là một trong những tín hiệu cho thấy vai trò của hệ thống cảng biển thành phố đang từng bước được mở rộng trong mạng lưới logistics khu vực. Khi tần suất khai thác tuyến được duy trì ổn định, số lượng tàu, thuyền viên, người làm việc trên tàu và các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cảng có thể tiếp tục gia tăng.

Về kênh đào Bình Lục, dự án sử dụng nhiều công nghệ kỹ thuật số tiên tiến trong quá trình xây dựng và vận hành. Đặc biệt là các giải pháp về giao thông kết hợp sông - biển thông minh, giám sát an toàn cơ sở hạ tầng và quản lý logistics hiện đại. Quá trình giám sát thông minh và kiểm soát an toàn được triển khai để đảm bảo tính bền vững và an toàn trong suốt quá trình khai thác .

Bên cạnh đó, khu vực cảng liên quan đến kênh đào còn sử dụng xe tải không người lái và cảng container tự động tại Khâm Châu. Các xe tải này được điều khiển hoàn toàn tự động, giúp nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa và rút ngắn thời gian vận tải từ Quảng Tây đến các nước Đông Nam Á.

Theo China Daily, dự án kênh Bình Lục có khả năng vận chuyển 108 triệu tấn hàng hóa vào năm 2035, tăng lên 130 triệu tấn vào năm 2050. Con kênh sẽ chủ yếu vận chuyển than đá, khoáng sản, xi măng, ngũ cốc, khai khoáng, vật liệu xây dựng và container.

Ngoài ra, kênh Bình Lục còn bao gồm xây dựng hành lang sinh thái dọc kênh. Trong tương lai, sẽ khởi công xây dựng các dự án năng lượng xanh tại ba trung tâm lớn, quy hoạch bố trí các hành lang năng lượng sạch dọc tuyến kênh, thúc đẩy xây dựng các bến xanh tại các cảng sông nội địa dọc tuyến, thúc đẩy ứng dụng thí điểm tàu năng lượng mới, tạo ra một con kênh "gần như không có carbon.”

Chuyên gia thiết kế và lập kế hoạch dự án kênh Bình Lục, Ngô Bành cho biết, việc xây dựng kênh đào sẽ được kết hợp với việc quản lý toàn diện sông Tần Giang để duy trì và mở rộng các chức năng sinh thái của dòng sông ban đầu. Đồng thời, siêu dự án giúp tạo ra những bước đột phá trong công nghệ xây dựng kênh sinh thái xanh, bao gồm xây dựng các khu bảo tồn sinh thái, đường dẫn cá, bờ bảo vệ sinh thái.