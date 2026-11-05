Cập nhật trạng thái mã số thuế trong 1 ngày làm việc - Ảnh minh họa

Chỉ đạo cũng nhấn mạnh, nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ. Cục Thuế cũng yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố và Ban Kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, chủ động nắm bắt tình hình, thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Theo Cục Thuế, căn cứ điểm c khoản 5 Điều 16 đối với người nộp thuế là tổ chức và điểm c khoản 3 Điều 30 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Thông tư số 90/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính về đăng ký thuế, trường hợp người nộp thuế đang ở trạng thái 06 nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm xử lý trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Cụ thể, cơ quan thuế thực hiện chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc về trạng thái 06, lý do 03 “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Theo đó, cơ quan thuế không ban hành Thông báo mẫu số 17/TB-ĐKT về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế trạng thái 06 có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24-ĐKT.