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Toàn cảnh đại công trường cầu Mễ Sở gần 4.900 tỷ đồng vượt sông Hồng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Toàn cảnh đại công trường cầu Mễ Sở gần 4.900 tỷ đồng vượt sông Hồng

Dự án cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng, kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Tính đến tháng 10/2026, giá trị sản lượng xây dựng cầu đạt khoảng 48,7%, nhiều hạng mục trụ cầu, dầm cầu dẫn đang dần thành hình.

Cầu Mễ Sở là công trình giao thông quan trọng thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực Hồng Vân (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên).

Dự án cầu Mễ Sở và đường dẫn có tổng chiều dài gần 14km, điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4, điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4. Tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.

Riêng phần cầu chính Mễ Sở có chiều dài hơn 2km, rộng 24,5m, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới và hai làn dành cho xe máy, xe thô sơ ở hai bên cầu.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết tại công trường, các nhà thầu đang triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến. Khu vực cầu chính bắc qua sông Hồng đang tập trung thi công bệ trụ và thân trụ cầu.

Đáng chú ý, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi thuộc phần cầu chính Mễ Sở đã được thi công hoàn thành. Đây là một trong những hạng mục nền móng quan trọng, tạo cơ sở để triển khai các bước xây dựng tiếp theo.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đến giữa tháng 10/2026, phần cầu dẫn Mễ Sở đã hoàn thành 374 cọc khoan nhồi, 46/66 bệ trụ, 34/66 thân trụ và 21/66 xà mũ.

Cùng với thi công kết cấu trụ cầu, công tác sản xuất và lắp đặt dầm cũng được triển khai. Các nhà thầu đã đúc 99/392 phiến dầm Super-T, trong đó lao lắp được 52 phiến.

Tại khu vực cầu vượt đê phía Hưng Yên, các hạng mục cầu và những nhánh kết nối đang được triển khai song song. Nhiều trụ cầu cạn đã hoàn thành phần thân, bắt đầu bước vào giai đoạn lao lắp dầm.

Trong khi đó, tại khu vực vượt Quốc lộ 1A, các nhà thầu đang tổ chức thi công cầu cạn, đường gom và đường công vụ. Việc triển khai đồng thời nhiều hạng mục nhằm bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Tính đến tháng 10/2026, giá trị sản lượng thi công cầu Mễ Sở đạt khoảng 48,7%. Các hạng mục từ phần móng, trụ cầu đến sản xuất, lắp đặt dầm đang từng bước được triển khai.

Khi hoàn thành, cầu Mễ Sở sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa Hà Nội và Hưng Yên, giảm áp lực cho các tuyến cầu hiện hữu qua sông Hồng, đồng thời tạo thêm trục giao thông quan trọng trong mạng lưới Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Dự án phấn đấu hoàn thành vào tháng 10/2027, góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội với các địa phương lân cận.

Theo Lê Khánh

Đại đoàn kết

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