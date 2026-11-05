Toàn cảnh đại công trường cầu Mễ Sở gần 4.900 tỷ đồng vượt sông Hồng

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết tại công trường, các nhà thầu đang triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến. Khu vực cầu chính bắc qua sông Hồng đang tập trung thi công bệ trụ và thân trụ cầu.