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Hai hình thức tiền lương đối với hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tiền lương trong hợp đồng áp dụng một trong hai hình thức: mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với pháp luật lao động hoặc tiền lương theo bảng lương của viên chức phù hợp với khả năng tài chính của đơn vị.

Trước đây, trường của bà Trần Thị Xuân Hương ký hợp đồng với nhóm tạp vụ theo lương tối thiểu vùng II, loại hợp đồng làm việc nhưng ký thêm phụ lục hợp đồng thỏa thuận mức lương. Nhóm bảo vệ thì ký theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, có người được hưởng theo bậc lương, có người hưởng lương tối thiểu vùng II.

Bà Hương hỏi, những đối tượng trên có phải làm lại hợp đồng mới và chuyển bảng lương theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 26/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 235/2026/NĐ-CP thay thế Nghị định số 111/2026/NĐ-CP. 

Theo đó, khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP quy định, người đã ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ trước ngày Nghị định này có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết được tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký đến hết thời hạn mà không phải ký lại hợp đồng theo Nghị định này, các bên có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng nếu không có thỏa thuận khác.

Theo điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP, tiền lương trong hợp đồng áp dụng một trong hai hình thức: mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với pháp luật lao động hoặc tiền lương theo bảng lương của viên chức phù hợp với khả năng tài chính của đơn vị.

Trường hợp áp dụng bảng lương của viên chức thì việc áp dụng phụ cấp, chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác liên quan đến tiền lương thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng.


Theo PV

Báo Chính phủ

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