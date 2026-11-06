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Lập dự án 'ma', Phó Tổng giám đốc cùng thuộc cấp chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

| | Bất động sản

Các đối tượng đã lập dự án không có thật, lấy tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”, sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất.

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản “ma”.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Thị Kiều Trinh (áo đỏ) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng). (Ảnh: C.A)

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án không có thật, lấy tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”, sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 430 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo: Những khách hàng đã từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an, thì khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu), gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại: 0905567992 để được hướng dẫn, giải quyết.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý.

Theo Thanh Ba

VTC News

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