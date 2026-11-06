Chủ tịch Hà Nội: Giải ngân phải gắn với khối lượng thực hiện trên công trường

Sáng 6/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2026 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND thành phố.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú thông tin, tính đến ngày 31/10, giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159,1% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách cũng đạt kết quả tích cực. Thành phố Hà Nội đã xử lý dứt điểm 143/300 dự án chậm triển khai; 157 dự án còn lại đã được xác định phương án xử lý cụ thể, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư.

Về thu ngân sách, đến ngày 31/10, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 610.939 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 4,17 tỷ USD, bằng 92,7% mục tiêu 4,5 tỷ USD.

Nhìn nhận thực chất vào kết quả giải ngân

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, kết quả phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô có sự cải thiện qua từng quý. Tuy nhiên, ông Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Nhiều dự án, công trình đã được tập trung chỉ đạo nhưng chưa triển khai đầy đủ, thậm chí chưa được đưa vào thực hiện. Đối với nhà ở xã hội, dù khối lượng nhiệm vụ đặt ra rất lớn và có ý nghĩa quan trọng, số lượng dự án thực sự được triển khai vẫn còn hạn chế, còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng lưu ý, mặc dù thành phố đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giải ngân được giao nhưng cần nhìn nhận thực chất kết quả này. Trong tổng số vốn đã giải ngân, một tỷ lệ đáng kể là vốn tạm ứng, chưa được chuyển hóa thành khối lượng thực hiện trên công trường.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước thành phố, trong tổng số vốn giải ngân hơn 125 nghìn tỷ đồng, có khoảng 40% là vốn tạm ứng. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản tăng cường giám sát, bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, có khối lượng thực tế, qua đó đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt lưu ý đối với các dự án đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời là kỳ vọng lớn của trung ương đối với Hà Nội. Chủ tịch Hà Nội cho biết, tại các buổi làm việc với thành phố, lãnh đạo trung ương đã nhiều lần nhấn mạnh kỳ vọng đến năm 2030, Thủ đô có 5 tuyến đường sắt đô thị được hoàn thành. Khi các tuyến đường này đi vào hoạt động, hệ thống giao thông công cộng và diện mạo đô thị của Hà Nội sẽ có những thay đổi quan trọng.

Vì vậy, ông yêu cầu tập trung cao độ, khẩn trương triển khai các dự án. Với những cơ sở, chủ trương và nghị quyết đã được cấp có thẩm quyền thông qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan không để xảy ra tình trạng chần chừ, kéo dài, khẩn trương bắt tay vào thực hiện theo đúng quy định và tiến độ đã xác định.

Đáng chú ý, phạm vi triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị liên quan đến nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Do đó, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua phải chủ động phối hợp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan, trước mắt là công tác chuẩn bị mặt bằng, các vị trí nhà ga và những điều kiện cần thiết để triển khai dự án...