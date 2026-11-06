'Cháy' phòng khách sạn ở Đồ Sơn trước chung kết Hoa hậu Việt Nam

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Đồ Sơn, trước thời điểm diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 vào tối 7/11, hoạt động lưu trú tại các khách sạn, cơ sở nghỉ dưỡng trên địa bàn ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Đặc biệt, tại một số khách sạn lớn, công suất phòng đạt mức cao, cho thấy sức hút của khu du lịch biển trong dịp cuối tuần có sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Thông tin quảng bá ở Hải Phòng về chung kết Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Quốc Nam.

Tại Dream Dragon Resort - khách sạn 5 sao với 303 phòng hướng biển - thuộc Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, lượng khách đặt phòng tăng cao, cơ sở lưu trú này gần như kín phòng trước đêm chung kết.

Đại diện khách sạn cho biết công suất phòng vào các ngày cuối tuần trong tháng 11 đạt khoảng 95%. Riêng hai ngày cuối tuần 6 và 7/11 - thời điểm diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - tỷ lệ đặt phòng lên tới 98%.

Đây là một trong những cơ sở lưu trú ghi nhận lượng khách cao tại Đồ Sơn trong dịp diễn ra sự kiện.

Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng cũng là địa điểm tổ chức đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Sân khấu tại Quảng trường Danh Vọng dự kiến đón khoảng 7.000 khán giả.

Tại khách sạn Holiday thuộc Khu du lịch Hòn Dấu, các phòng đã được khách đặt để đến theo dõi đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam. Ngoài nhóm khách đến vì sự kiện, khách sạn còn đón lượng lớn khách nước ngoài lưu trú dài ngày, kết hợp nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động thể thao.

Tại khách sạn Hanvet, lượng khách đặt phòng để theo dõi đêm chung kết cũng đạt hơn 10 phòng. Ngoài nhóm khách này, khách sạn cũng đón lượng khách lưu trú ổn định.

Tại Dream Dragon Resort - khách sạn 5 sao với 303 phòng hướng biển - thuộc Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, lượng khách đặt phòng tăng cao, cơ sở lưu trú này gần như kín phòng trước đêm chung kết.

Theo số liệu thống kê, Đồ Sơn có khoảng 100 khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở lưu trú, với tổng sức chứa khoảng 3.450 phòng nghỉ. Hệ thống lưu trú này phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách, từ nghỉ dưỡng, vui chơi, tham gia các hoạt động thể thao đến dự các sự kiện văn hóa, giải trí.

Đại diện phường Đồ Sơn đánh giá, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra vào dịp cuối tuần, cùng điều kiện thời tiết thuận lợi, là những yếu tố tích cực đối với hoạt động du lịch địa phương.

Dự kiến, lượng khách đặt phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt có thể phát sinh thêm nhu cầu lưu trú trong những ngày cuối tuần khi đêm chung kết diễn ra.

Bên cạnh lượng khách đến theo dõi cuộc thi, Đồ Sơn vẫn duy trì hoạt động đón khách nghỉ dưỡng, khách quốc tế lưu trú dài ngày và khách tham gia các hoạt động thể thao. Điều này góp phần tạo nên không khí du lịch nhộn nhịp tại khu vực biển trước thềm sự kiện.

Các thí sinh đang miệt mài tập luyện, rèn kỹ năng ứng xử trước đêm chung kết. Ảnh: Trọng Tài.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút thêm du khách đến Đồ Sơn, đồng thời tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, dịch vụ lưu trú và các sản phẩm du lịch của địa phương.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Tiền Phong, ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng - khẳng định TP Hải Phòng được lựa chọn đăng cai vòng Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn, có ý nghĩa để thành phố quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và sức hấp dẫn đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Theo ông Vũ Đình Tiến, điều đặc biệt của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là đêm trình diễn và các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn. Mà cuộc thi còn là hành trình dài trải nghiệm của thí sinh tại Hải Phòng.

Qua hành trình trải nghiệm, tìm hiểu di sản, khám phá văn hóa, lịch sử, đời sống cộng đồng và tham quan những danh thắng, du lịch, cuộc thi đã góp phần giới thiệu một Hải Phòng giàu truyền thống lịch sử, có chiều sâu văn hóa, năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng, riêng có của vùng đất và con người thành phố Cảng.