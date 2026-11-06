Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao sân bay Cà Mau lùi lịch mở cửa?

| | Bất động sản

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa thông báo lùi thời gian khai thác lại sân bay Cà Mau sau nâng cấp thêm hơn nửa tháng, do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều và thiếu vật liệu xây dựng ảnh hưởng tiến độ.

Theo thông báo mới nhất của ACV, dự kiến Cảng hàng không Cà Mau sẽ được khai thác trở lại từ 0h ngày 18/12, thay cho kế hoạch trước đó là ngày 29/11. Việc điều chỉnh lịch mở lại sân bay được thực hiện trên cơ sở rà soát tiến độ triển khai thực tế dự án mở rộng sân bay.

Sân bay Cà Mau dự kiến khai thác trở lại từ 18/12.

ACV lý giải, quá trình thi công mở rộng sân bay, điều kiện thời tiết có mưa nhiều trong tháng 10, cùng với tình hình cung ứng một số loại vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục công trình.

Mặc dù ACV, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã tập trung nguồn lực, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, song dự án chưa thể hoàn thành, chưa đủ điều kiện cần thiết để đưa Cảng vào khai thác trở lại theo kế hoạch trước đó.

Trên cơ sở đó, ACV đã rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện, bố trí thêm thời gian để hoàn thiện đồng bộ các hạng mục xây dựng và hệ thống trang thiết bị; tổ chức kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục trước khi mở lại.

Hiện các hạng mục xây dựng nhà ga hành khách đã hoàn thành; hệ thống cơ điện và trang thiết bị nhà ga đã được lắp đặt, đang trong quá trình chạy thử, hiệu chỉnh và hoàn thiện các công tác bàn giao.

Đối với khu bay, các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay cùng hệ thống kỹ thuật phụ trợ đang được tập trung triển khai, hoàn thiện.

Trong thời gian tới, ACV sẽ tập trung hoàn thiện các hạng mục xây dựng chính, hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường và các công trình phụ trợ.
đồng thời tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục theo quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn trước khi đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại.

Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, do ACV làm chủ đầu tư. Dự án gồm xây mới cất hạ cánh dài 2,4 km, rộng 45 m, đảm bảo khai thác máy bay thân hẹp A320/321 và tương đương; cải tạo nhà ga hành khách.

Để phục vụ thi công dự án, sân bay Cà Mau đã tạm đóng cửa từ tháng 10/2025.

Theo Tân Lộc

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thành phố nhỏ nhất Việt Nam được loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Geleximco... đổ bộ sắp có KĐT gần 100 ha, vốn hơn 9.000 tỷ đồng, quy mô hơn 15.500 dân

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam được loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Geleximco... đổ bộ sắp có KĐT gần 100 ha, vốn hơn 9.000 tỷ đồng, quy mô hơn 15.500 dân Nổi bật

Việt Nam có một tỷ phú sang quốc gia sở hữu mỏ vàng hàng đầu thế giới, phải đi qua 2 nước mới tới biển, để làm khu đô thị 1.000ha tại vị trí đắc địa ở thủ đô

Việt Nam có một tỷ phú sang quốc gia sở hữu mỏ vàng hàng đầu thế giới, phải đi qua 2 nước mới tới biển, để làm khu đô thị 1.000ha tại vị trí đắc địa ở thủ đô Nổi bật

Việt Nam có 910 đô thị, sàn nhà ở bình quân trên 30 m2/người

Việt Nam có 910 đô thị, sàn nhà ở bình quân trên 30 m2/người

21:08 , 06/11/2026
Đất dân sử dụng hàng chục năm bỗng bị ghi 'ủy ban quản lý'

Đất dân sử dụng hàng chục năm bỗng bị ghi 'ủy ban quản lý'

21:07 , 06/11/2026
Sở hữu một ngôi nhà, hay nắm giữ giá trị của đất?

Sở hữu một ngôi nhà, hay nắm giữ giá trị của đất?

17:30 , 06/11/2026
Thành phố giàu nhất Việt Nam giao 4 lô đất gần 43.000 m2 tại Thủ Thiêm cho doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương để thanh toán dự án hơn 3.000 tỷ đồng

Thành phố giàu nhất Việt Nam giao 4 lô đất gần 43.000 m2 tại Thủ Thiêm cho doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương để thanh toán dự án hơn 3.000 tỷ đồng

15:52 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên