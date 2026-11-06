Vì sao sân bay Cà Mau lùi lịch mở cửa?

Theo thông báo mới nhất của ACV, dự kiến Cảng hàng không Cà Mau sẽ được khai thác trở lại từ 0h ngày 18/12, thay cho kế hoạch trước đó là ngày 29/11. Việc điều chỉnh lịch mở lại sân bay được thực hiện trên cơ sở rà soát tiến độ triển khai thực tế dự án mở rộng sân bay.

Sân bay Cà Mau dự kiến khai thác trở lại từ 18/12.

ACV lý giải, quá trình thi công mở rộng sân bay, điều kiện thời tiết có mưa nhiều trong tháng 10, cùng với tình hình cung ứng một số loại vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục công trình.

Mặc dù ACV, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã tập trung nguồn lực, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, song dự án chưa thể hoàn thành, chưa đủ điều kiện cần thiết để đưa Cảng vào khai thác trở lại theo kế hoạch trước đó.

Trên cơ sở đó, ACV đã rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện, bố trí thêm thời gian để hoàn thiện đồng bộ các hạng mục xây dựng và hệ thống trang thiết bị; tổ chức kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục trước khi mở lại.

Hiện các hạng mục xây dựng nhà ga hành khách đã hoàn thành; hệ thống cơ điện và trang thiết bị nhà ga đã được lắp đặt, đang trong quá trình chạy thử, hiệu chỉnh và hoàn thiện các công tác bàn giao.

Đối với khu bay, các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay cùng hệ thống kỹ thuật phụ trợ đang được tập trung triển khai, hoàn thiện.

Trong thời gian tới, ACV sẽ tập trung hoàn thiện các hạng mục xây dựng chính, hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường và các công trình phụ trợ.

đồng thời tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục theo quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn trước khi đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại.

Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, do ACV làm chủ đầu tư. Dự án gồm xây mới cất hạ cánh dài 2,4 km, rộng 45 m, đảm bảo khai thác máy bay thân hẹp A320/321 và tương đương; cải tạo nhà ga hành khách.

Để phục vụ thi công dự án, sân bay Cà Mau đã tạm đóng cửa từ tháng 10/2025.