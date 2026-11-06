Sở hữu một ngôi nhà, hay nắm giữ giá trị của đất?

‏Giá trị không chỉ nằm ở công trình xây dựng, mà còn ở quyền sử dụng đất lâu dài và khả năng chủ động với tài sản qua nhiều thế hệ.‏

‏Nguồn cung tăng, nhưng tập trung ở những khu đô thị mới‏

‏Thị trường TP.HCM không thiếu nhà phố, biệt thự. Theo DKRA Consulting, quý III/2026, nguồn cung sơ cấp nhà thấp tầng tại TP.HCM và vùng phụ cận đạt 11.439 căn, nhưng lượng tiêu thụ chỉ đạt 746 căn, tương đương khoảng 6,5%.‏

‏Số liệu Savills cùng kỳ ghi nhận khoảng 3.600 căn mở bán mới, với tỷ lệ hấp thụ 14%. Phần lớn nguồn cung đến từ các giai đoạn tiếp theo của những đại đô thị quy mô lớn.‏

‏Trước đó, CBRE cho biết quý II/2026, thị trường TP.HCM ghi nhận 1.934 căn nhà liền thổ mở bán mới, toàn bộ nguồn cung nhà phố mới đến từ một đại dự án tại Hóc Môn. Giá sơ cấp bình quân khoảng 216 triệu đồng/m² đất, giảm 29% so với cùng kỳ.‏

‏Dù khác nhau về phạm vi khảo sát và cách thống kê, các báo cáo cùng phản ánh một xu hướng: nguồn cung nhà thấp tầng đang dịch chuyển ra các khu vực ngoại vi, nơi còn quỹ đất để phát triển dự án lớn.‏

‏Điều này tạo nên sự phân hóa trên thị trường. Một bên là những khu đô thị mới, có nguồn cung lớn nhưng hạ tầng và cộng đồng cư dân cần thêm thời gian hoàn thiện. Bên còn lại là nhà thấp tầng trong những khu dân cư hiện hữu, nơi người mua có thể trực tiếp kiểm chứng chất lượng sống, tiện ích và môi trường xung quanh.‏

‏Với nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản để an cư lâu dài, sự khác biệt ấy ngày càng đáng cân nhắc.‏

‏Không gian sống tại phân khu The 6 Villas, Urban Green – dòng biệt thự trong khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân, với hệ thống tiện ích và hạ tầng hiện hữu.

‏Diễn biến thị trường năm 2026 cho thấy giá bán và khả năng thanh khoản vẫn chịu tác động của vị trí, cung cầu, hạ tầng và sức mua. Tỷ lệ hấp thụ thấp của phân khúc nhà thấp tầng trong quý III/2026 là một minh chứng cho việc nguồn cung lớn chưa chắc đi cùng nhu cầu tương ứng.‏

‏Vì vậy, khi đánh giá một bất động sản gắn liền với đất, người mua cần xem xét đồng thời diện tích đất, pháp lý, quy hoạch, chất lượng công trình và khả năng khai thác sử dụng.‏

‏Urban Green - Giá trị từ khu đô thị đã hình thành cộng đồng.‏

‏Một khu đô thị đã có cư dân sinh sống, tiện ích vận hành và hệ thống dịch vụ hiện hữu mang đến lợi thế có thể kiểm chứng. Người mua không chỉ nhìn vào phối cảnh hay kỳ vọng phát triển tương lai, mà có thể trực tiếp trải nghiệm môi trường sống trước khi quyết định.‏

‏Trong bối cảnh đó, ‏‏Phân khu‏‏ The 6 Villas tại Urban Green là một ví dụ về dòng sản phẩm nhà ở trên đất riêng trong khu đô thị đã hình thành.‏

‏Bộ sưu tập gồm sáu căn biệt thự song lập, mỗi căn có diện tích đất hơn 200 m², nhà hoàn thiện cùng sân vườn riêng. Sản phẩm hướng đến những gia đình đề cao không gian sinh hoạt độc lập, sự riêng tư và nhu cầu chung sống nhiều thế hệ.‏

‏Khác với những dự án đang trong quá trình hình thành, Urban Green hiện có cộng đồng hơn 2.000 cư dân, cùng hệ thống tiện ích và dịch vụ đã đi vào vận hành.‏

‏Mỗi căn biệt thự có sổ hồng riêng, ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất. Đây là cơ sở để người mua đối chiếu diện tích, ranh giới, mục đích và thời hạn sử dụng đất trước khi giao dịch.‏

‏Phân khu‏‏ The 6 Villas tại Urban Green gồm sáu căn biệt thự song lập, mỗi căn có diện tích đất hơn 200 m² cùng sân vườn riêng.‏

‏Theo bà Vũ Thị Bích Ngọc, Giám đốc Khối Sales & Marketing Kusto Home, trong bối cảnh nguồn cung nhà thấp tầng ngày càng dịch chuyển ra vùng ven, người mua cần nhìn nhận giá trị bất động sản vượt ra ngoài diện tích xây dựng hay kỳ vọng tăng giá.‏

‏"Giá trị dài hạn của một bất động sản không chỉ nằm ở quyền sử dụng đất, mà còn ở vị trí, chất lượng môi trường sống và khả năng khai thác thực tế. Một thửa đất riêng trong khu đô thị đã hoàn thiện hạ tầng, hình thành cộng đồng cư dân và vận hành ổn định mang đến những giá trị có thể kiểm chứng ngay hôm nay, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng trong tương lai. Đó cũng là cách chúng tôi nhìn nhận giá trị của The 6 Villas", bà Ngọc nhận định.‏

‏Với The 6 Villas, diện tích đất riêng và sân vườn còn tạo điều kiện để không gian sống thích ứng với từng giai đoạn của gia đình, từ nơi vui chơi của trẻ nhỏ đến khoảng sinh hoạt chung hay không gian nghỉ ngơi khi các thế hệ trưởng thành.‏



‏‏‏Chọn nơi ở hôm nay, gìn giữ giá trị cho mai sau‏

‏Mỗi loại hình bất động sản có lợi thế riêng. Căn hộ đáp ứng nhu cầu sống thuận tiện với hệ thống dịch vụ tập trung; nhà ở trên thửa đất riêng mang đến không gian độc lập và phạm vi chủ động lớn hơn đối với tài sản.‏

‏Khi nguồn cung nhà thấp tầng mới tiếp tục dịch chuyển ra vùng ven, những sản phẩm nằm trong khu đô thị đã có cộng đồng cư dân và hạ tầng hoàn chỉnh tạo ra một lựa chọn đáng chú ý.‏

‏Bởi sau cùng, giá trị của một ngôi nhà không chỉ được đo bằng diện tích xây dựng hay mức giá tại thời điểm mua. Đó còn là khả năng phục vụ cuộc sống hôm nay và nền tảng tài sản mà gia đình có thể gìn giữ, chuyển giao cho thế hệ tiếp theo.‏

‏Khu nhà ở Urban Green – phường Hiệp Bình – TP.HCM‏

‏Website: ‏‏https://urbangreen.vn‏‏ – Hotline: 090 999 56 65‏