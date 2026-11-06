TP.HCM giao bổ sung 3,7m2 đất cho Kita Group làm dự án 368 căn hộ

Theo quyết định ngày 5/11, diện tích đất thực hiện dự án sau khi bổ sung là 5.248m2, gồm 5.104m2 đất xây dựng chung cư hỗn hợp và 144m2 đất giao thông thuộc lộ giới quy hoạch. Phần đất giao bổ sung 3,7m2 gồm 1,7m2 đất ở và 2m2 đất giao thông.

Trong đó, 5.104m2 đất ở được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, thời hạn đến ngày 30/6/2075. Phần đất giao thông được giao không thu tiền sử dụng đất, Kita Group có trách nhiệm đầu tư xây dựng theo quy hoạch và bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý sau khi nghiệm thu.

Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bảo đảm tiến độ, sử dụng đất đúng mục đích và tuân thủ các quy định về nhà ở xã hội, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức bàn giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính và hoàn thiện thủ tục liên quan.

Theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND phường An Lạc chấp thuận tháng 11/2025, The Stella 69 gồm một công trình cao 24 tầng, với khối đế 3 tầng, khối tháp 21 tầng và 2 tầng hầm. Công trình có chiều cao tối đa 100m, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 40.800m2, chưa bao gồm tầng hầm.

Dự án dự kiến cung cấp 368 căn hộ, phục vụ khoảng 930 cư dân. Hệ số sử dụng đất là 8 lần, trong đó phần chức năng ở tối đa 7,2 lần; phần còn lại dành cho thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng.

Về pháp lý, dự án được TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận Kita Group làm nhà đầu tư vào tháng 6/2025, sau quá trình thẩm định của Sở Tài chính. Trước đó, Sở Xây dựng đã trình đề xuất từ tháng 7/2020.

Tháng 11/2025, UBND phường An Lạc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng 1/500. Đến tháng 3/2026, Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, song lưu ý văn bản này không thay thế giấy phép xây dựng.

Việc giao bổ sung phần đất xen kẹt ((thửa đất có diện tích nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, nằm xen giữa các thửa đất khác) 3,7m2 là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện thủ tục đất đai để triển khai dự án.