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Hà Nội sẽ phá dỡ 10 tòa tập thể 2 tầng, khu đất gần 1,5 ha dự kiến xây chung cư 30 tầng

| | Bất động sản

Hà Nội sẽ phá dỡ 10 tòa tập thể 2 tầng, khu đất gần 1,5 ha dự kiến xây chung cư 30 tầng

Khu vực cải tạo, xây dựng lại tập thể Trương Định dự kiến được phát triển thành công trình cao tối đa 30 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Theo thông tin công bố của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản về việc công khai danh mục các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ trên địa bàn thành phố (đợt 1).

Một trong những địa điểm được đưa vào danh mục là khu tập thể Trương Định, gồm 10 tòa nhà A, B, C, D, E và H1, H2, H3, H4, H5 cùng khu vực dân cư lân cận, thuộc phường Tương Mai, Hà Nội.

Theo thông tin quy hoạch, tổng diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 14.648 m². Trong đó, diện tích dành cho cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định khoảng 13.756 m², phần còn lại khoảng 891 m² dành cho các trục đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định.

Hiện trạng khu vực có 10 tòa tập thể cũ cao 2 tầng, cùng các công trình nhà ở liền kề và khu dân cư lân cận. Tổng số căn hộ tại 10 tòa chung cư cũ khoảng 257 căn, chưa bao gồm các căn nhà ở trong khu vực xung quanh.

Đáng chú ý, theo phương án chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sơ bộ, khu vực cải tạo, xây dựng lại tập thể Trương Định dự kiến được phát triển thành công trình cao tối đa 30 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Công trình có diện tích xây dựng phần nổi khoảng 3.609 m², tổng diện tích sàn khoảng 121.007 m². Đối với phần ngầm, diện tích xây dựng dự kiến khoảng 9.282 m², tổng diện tích sàn khoảng 27.846 m². Mật độ xây dựng được xác định ở mức 26,24%.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: 2026-2029. Sơ bộ Tổng mức đầu tư được dự kiến được tổng hợp trên cơ sở thông tin sơ bộ do UBND các phường đề xuất (chưa bao gồm chi phí GPMB, lãi vay trong thời gian xây dựng); trong quá trình thực hiện bước tiếp theo các đơn vị được giao lập, thẩm định có trách nhiệm rà soát, cập nhật các số liệu về quy hoạch, quy mô đầu tư cụ thể của dự án được chấp thuận để chuẩn xác tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp quản lý chi phí và hiệu quả đầu tư của dự án.

Dương Dương

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