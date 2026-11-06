Cận cảnh đường Giải Phóng đang giải phóng mặt bằng cho dự án 162.000 tỷ đồng: Hàng loạt nhà mặt phố được tháo dỡ

Hàng loạt công trình trên đường Giải Phóng, đoạn qua phường Kim Liên, đang được tháo dỡ để phục vụ dự án trục không gian Quốc lộ 1A. Dự án dài 36,3 km, quy mô 16 làn xe, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Nhiều căn nhà mặt phố trên đường Giải Phóng đã được tháo dỡ một phần, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Tại phường Kim Liên, Hà Nội, nhiều công trình nằm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đang được tháo dỡ. Hoạt động phá dỡ được triển khai từng bước, nhằm tạo mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng tuyến đường, kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Từ sáng 20/10, phường Kim Liên bắt đầu thực hiện quyết định phá dỡ, thu hồi đất đợt 1 đối với 73 hộ gia đình, cá nhân và 7 tổ chức nằm trong phạm vi dự án. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai theo từng khu vực, ưu tiên các công trình đã đủ điều kiện bàn giao và phá dỡ.

Người dân tất bật thu dọn đồ đạc, di chuyển tài sản khỏi những căn nhà nằm trong diện giải phóng mặt bằng trên đường Giải Phóng, nhường chỗ cho dự án mở rộng tuyến đường quy mô 16 làn xe

Máy móc chuyên dụng được huy động phá dỡ các công trình đã bàn giao mặt bằng.

Đoạn tuyến đi qua phường Kim Liên dài khoảng 1,1 km, với diện tích nằm trong phạm vi thực hiện dự án khoảng 52.299 m².

Công nhân tiến hành phá dỡ kết cấu nhà, thu dọn vật liệu tại khu vực thi công.

Ngày 16/10, phường Kim Liên tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Sau đợt chi trả, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các hộ dân để nhận bàn giao mặt bằng, triển khai phá dỡ những công trình đủ điều kiện. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo phương án đã phê duyệt.

Những phần kết cấu còn lại của công trình sau khi được tháo dỡ.

Tại hiện trường, nhiều máy móc chuyên dụng và phương tiện phá dỡ được huy động. Công tác phá dỡ được triển khai theo từng khu vực. Đối với những vị trí nằm gần hành lang an toàn đường sắt, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn tất các thủ tục và bảo đảm điều kiện an toàn trước khi thi công.

Các công trình sau phá dỡ, để lộ mặt bằng dọc tuyến đường Giải Phóng.

Theo thông tin công bố của Sở Tài chính Hà Nội, dự án Trục không gian Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 36,3 km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực nút giao hầm Kim Liên và điểm cuối tại nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ, Hà Nội.

Khu vực cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội đã được quây rào để phục vụ công tác di dời công trình. Theo kế hoạch, cổng trường sẽ được dịch chuyển vào phía trong khoảng 20 m, nhằm tạo mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng.

Tuyến đường dự kiến có mặt cắt ngang rộng 90 m, bố trí 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên các tuyến đường song hành hai bên. Tổng diện tích sử dụng đất sơ bộ khoảng 337,3 ha.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 161.994 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Nam thành phố và các tỉnh phía Nam, đồng thời góp phần phân bổ lưu lượng giao thông trên các trục cửa ngõ.

Cùng với việc mở rộng hạ tầng, dự án còn gắn với định hướng chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc Quốc lộ 1A. Công tác giải phóng mặt bằng tại Kim Liên đang được triển khai theo từng bước, tạo cơ sở để tiếp tục thực hiện các hạng mục của dự án trong thời gian tới.