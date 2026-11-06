Bộ trưởng Bộ Tài chính: Dự kiến miễn thuế hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm cho các cơ sở giáo dục

“Đúng vai, thuộc bài” trong miễn thuế với cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận

Ngày 6/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình (Ảnh: Quang Vinh)

Tại phiên họp, giải trình ý kiến các đại biểu về việc phân biệt thế nào khi thực hiện chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan thuế thực hiện chức năng thu thuế. Còn việc xác định thế nào là cơ sở giáo dục tư thục không vì mục tiêu lợi nhuận đã được quy định trong Luật Giáo dục. Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền xác định đây là cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Theo ông Tuấn, trong luật đã quy định rất rõ, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào đó để thực hiện việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở này, như vậy bảo đảm đúng vai, thuộc bài. Ước tính khi luật ban hành, mỗi năm các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng này sẽ được miễn thuế khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

“Chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của toàn dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Với quan điểm xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, cần tiếp tục nghiên cứu các chính sách để thúc đẩy giáo dục phát triển”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Cùng với chính sách ưu đãi thuế cho cơ sở giáo dục, ông Tuấn cũng thông tin, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở y tế là sự thể hiện quyết tâm rất cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, góp phần chăm sóc học sinh và người bệnh.

Về cách xác định thu nhập được ưu đãi, theo ông Tuấn, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định các khoản thu nhập được áp dụng chính sách ưu đãi thuế phải được hạch toán riêng để bảo đảm được miễn, giảm thuế.

Thuế phải là công cụ điều tiết và nuôi dưỡng nguồn thu

Góp ý về quy định áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, đại biểu Quốc hội Tô Ái Vang (Đoàn TP. Cần Thơ) cho rằng, cần phân định rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan. Việc áp dụng chung một mức thuế mà không phân biệt hành vi đầu cơ, tích trữ đất với trường hợp không thể sử dụng do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu là thiếu công bằng.

Bà Tô Ái Vang phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Theo bà Vang, thuế phải là công cụ điều tiết và nuôi dưỡng nguồn thu, chứ không thể là gánh nặng ảnh hưởng đến sinh kế của người dân trong lúc khó khăn.

Liên quan đến ý kiến của đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn TP. Cần Thơ) về việc bảo đảm chi phí tuân thủ phù hợp, ông Tuấn cho biết, vấn đề này đã được quan tâm từ khi thảo luận Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, với mục tiêu cố gắng giảm thiểu chi phí tuân thủ của người nộp thuế xuống mức thấp nhất.

Theo đó, quy định cho phép tính theo hai cách: dựa trên thu nhập, tức doanh thu trừ chi phí; hoặc tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Trong đó, tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu là phương pháp đơn giản hơn, áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ. Phương pháp này hiện áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng. Tại dự thảo luật lần này, ngưỡng doanh thu được nâng lên 10 tỷ đồng. Quy định này đáp ứng nguyện vọng của hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm chi phí tuân thủ thấp hơn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trốn thuế, lậu thuế

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) đồng tình sử dụng công cụ thuế để hạn chế tình trạng gom giữ đất, bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực quốc gia. Tuy nhiên, ông Mai cho rằng, cần làm rõ thời hạn xác định đất bỏ hoang và các trường hợp loại trừ, tránh tình trạng người sử dụng đất bị tính thuế do chậm giải phóng mặt bằng, bàn giao đất hoặc vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan nhà nước.

Ông Dương Khắc Mai phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Đối với vấn đề thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang, ông Tuấn cho hay, đây là nội dung đã được cân nhắc, trao đổi rất kỹ trong Chính phủ. Khi triển khai chính sách, cơ quan thuế có trách nhiệm thu thuế, đất bỏ hoang sẽ áp dụng thuế; còn việc xác định thế nào là đất bỏ hoang phải được định nghĩa trong pháp luật về đất đai. Việc xác định diện tích cụ thể và tình trạng thửa đất bỏ hoang được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và đất đai, dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dữ liệu dân cư đang được đẩy mạnh kết nối. Hai cơ quan này phải phối hợp chặt chẽ với nhau để xác định chính xác, đảm bảo đúng mục đích, tránh tình trạng lạm dụng, trốn thuế, lậu thuế cũng như lạm dụng khoản thu thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình (Ảnh: Quang Vinh)