Ngay tháng sau, dự kiến khởi công tuyến cao tốc gần 30.000 tỷ đồng, dài 82km rút ngắn thời gian đi Thái Nguyên - Cao Bằng

Chiều 5/11, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đồng chủ trì Hội nghị triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung rà soát tiến độ, trao đổi, làm rõ những khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư.

Trên cơ sở đó, hai tỉnh cùng thống nhất phương án tổ chức thực hiện, phân định trách nhiệm, chủ động bố trí nguồn lực và hoàn thiện các điều kiện cần thiết phục vụ khởi công Dự án.

Hai tỉnh tập trung trao đổi, rà soát các khu vực bố trí tái định cư, vị trí bãi đổ thải và phương án lựa chọn hướng tuyến tối ưu cho Dự án. Các nội dung được xem xét trên cơ sở bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên)

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng được triển khai theo phương thức đầu tư công, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.996 tỷ đồng.

Tổng chiều dài nghiên cứu tuyến đường khoảng 82,5 km quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h; nền đường rộng 22 m, bố trí làn dừng xe khẩn cấp liên tục.

Điểm đầu tại Km0+00 khớp nối với đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn thuộc địa phận phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Điểm cuối tại Km82+500 thuộc địa phận phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.

Hướng tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng theo đơn vị tư vấn thiết kế (Ảnh: Đơn vị thi vấn thiết kế)

Đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên có chiều dài 60,66 km. Đoạn qua địa phận tỉnh Cao Bằng có chiều dài 21,84 km qua các phường: Tân Giang, Thục Phán, xã Minh Khai, Canh Tân, Bạch Đằng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, Dự án đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan của hai tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư; phối hợp chặt chẽ trong xác định hướng tuyến, triển khai giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng.

Những vấn đề phát sinh phải kịp thời tham mưu phương án xử lý; các nội dung vượt thẩm quyền báo cáo lãnh đạo hai tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa, nhấn mạnh dự án có ý nghĩa chiến lược trong mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ các nội dung về nguồn vốn, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng; kiểm soát chi phí, bảo đảm hiệu quả đầu tư và tính đồng bộ trong quá trình triển khai.

Với tinh thần quyết tâm, chủ động và trách nhiệm cao, lãnh đạo hai tỉnh thống nhất tăng cường phối hợp, duy trì trao đổi thường xuyên, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm khởi công dự án vào ngày 19/12/2026.