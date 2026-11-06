Người Việt hào hứng với du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

Nhu cầu du lịch nước ngoài của du khách Việt đến Đông Á tiếp tục tăng trưởng mạnh, với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ghi nhận mức tăng đáng kể về lượng đặt dịch vụ trong quý 3/2026. Dù Đông Á từ lâu đã là khu vực quen thuộc và được du khách Việt yêu thích, dữ liệu đặt dịch vụ mới nhất từ Traveloka cho thấy ngày càng nhiều điểm đến mới đang thu hút sự quan tâm, bên cạnh những trung tâm du lịch nổi tiếng của khu vực.

Từ những quầy ẩm thực đường phố yatai tại Fukuoka đến cảnh quan thơ mộng bên hồ ở Hàng Châu, các điểm đến khác biệt tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đang nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của du khách Việt.

Trung Quốc nổi bật với sức hút từ các thành phố lớn và điểm đến mới nổi

Trung Quốc ngày càng được du khách Việt Nam yêu thích trong những quý gần đây, với nhiều thành phố liên tục ghi nhận mức tăng trưởng đặt dịch vụ thuộc nhóm cao nhất trong ba thị trường Đông Á. Hàng Châu nổi bật với lượng đặt vé máy bay tăng gần gấp ba lần và đặt phòng khách sạn tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi việc đưa vào khai thác các đường bay mới. Một trong những điểm tham quan nổi bật của thành phố là Tây Hồ, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với cảnh quan thơ mộng, các công trình kiến trúc lịch sử và những địa danh văn hóa đặc sắc.

Hàng Châu

Bên cạnh Hàng Châu, Bắc Kinh cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, với lượng đặt vé máy bay tăng hơn gấp đôi và đặt phòng khách sạn tăng gần 50%. Những điểm đến này cho thấy sức hút của Trung Quốc đối với du khách Việt Nam nhờ sự kết hợp riêng biệt giữa các điểm tham quan văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm đô thị.

Nhật Bản và Hàn Quốc ghi nhận những xu hướng tăng trưởng riêng biệt

Tại Nhật Bản, Sapporo và Fukuoka là hai điểm đến nổi bật trong quý 3, với lượng đặt vé máy bay tăng khoảng 70%. Fukuoka hấp dẫn du khách với những quầy ẩm thực đường phố yatai sôi động tại Tenjin và Nakasu, không gian xanh bên hồ ở công viên Ohori cùng hải sản tươi ngon tại Itoshima. Trong khi đó, Sapporo mang đến những trải nghiệm đặc sắc suốt bốn mùa, từ Lễ hội Tuyết, sắc vàng mùa thu đến hải sản tươi ngon tại chợ Nijo và món mì miso ramen trứ danh. Hai thành phố mang đến những trải nghiệm riêng biệt cho du khách trên hành trình khám phá Nhật Bản.

Fukuoka

Các điểm đến khác tại Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng đặt phòng khách sạn. Lượng đặt phòng tại Nagoya tăng hơn gấp đôi, trong khi Kyoto ghi nhận mức tăng hơn 1,5 lần.

Tại Hàn Quốc, Jeju tiếp tục thu hút sự quan tâm của du khách Việt, với lượng đặt vé máy bay đạt khoảng 1,5 lần và đặt phòng khách sạn tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hòn đảo áp dụng chính sách miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Việt Nam nhập cảnh trực tiếp từ nước ngoài, đồng thời sở hữu những điểm tham quan nổi bật như Seongsan Ilchulbong với cảnh quan ven biển ngoạn mục. Bên cạnh đó, lượng đặt phòng khách sạn tại Seogwipo cũng tăng hơn gấp đôi, trong khi lượng đặt vé máy bay đến Cheongju đạt gần 2,5 lần so với cùng kỳ, phản ánh sự quan tâm của du khách đối với những điểm đến ngoài Seoul và Busan.

Busan

“Đông Á mang đến vô vàn cơ hội khám phá đa dạng, và những điểm đến đang ngày càng thu hút sự quan tâm cũng khác nhau giữa các thị trường Đông Nam Á,” ông Alex Jung, Giám đốc Marketing, Traveloka, chia sẻ. “Khu vực này sở hữu bề dày lịch sử cùng những trải nghiệm văn hóa phong phú. Jeju, Fukuoka và Hàng Châu chỉ là một vài trong số rất nhiều gợi ý mới mẻ dành cho những du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt.”

Đồng hành cùng nhu cầu du lịch nước ngoài đang tăng cao, chiến dịch Traveloka 11.11 Epic Sale diễn ra từ ngày 3 đến 12/11, tập trung quảng bá các điểm đến trong khu vực gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho du khách Việt.

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