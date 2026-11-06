'Đại gia' bán lẻ Thái Lan muốn đầu tư 15-20 triệu USD xây TTTM tại một tỉnh miền Trung, cam kết đi vào hoạt động trong 12 tháng từ khi giao đất

Trung tâm thương mại MM Mega Market tại TP. Đà Nẵng (Ảnh: MM Mega Market)

Theo Trang thông tin điện tử phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), chiều ngày 5/11, ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường chủ trì buổi làm việc với một số nhà đầu tư về phương án triển khai một số dự án trên địa bàn phường.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam cho biết, Mega Market là thương hiệu thuộc tập đoàn đa quốc gia BJC/TCC.

Sau hơn 21 năm hoạt động và phát triển, Mega Market đã mở rộng thành 21 trung tâm bán sỉ và siêu thị trên toàn quốc, cùng với 6 trạm thu mua và phân phối hàng hóa, 9 kho giao hàng (B2B), 2 kho giao hàng trung tâm, với gần 4.000 nhân viên, 1.500 nhà cung cấp và hàng trăm hộ nông dân đối tác trên toàn quốc.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh)

Qua quá trình khảo sát, nhà đầu tư mong muốn được UBND phường Thành Sen tạo điều kiện hỗ trợ về đất đai để xây dựng trung tâm thương mại trên địa bàn phường.

Công trình có quy mô diện tích 1,2-2ha, xây dựng 1- 2 tầng (không có hầm), tổng mức đầu tư 15-20 triệu USD, dự kiến tạo việc làm cho 300 - 500 lao động địa phương.

Với cam kết trong 12 tháng sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ khi được giao đất, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam mong muốn được xây dựng dự án tại địa điểm nút giao Nguyễn Du - Nguyễn Trung Thiên.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Chung thông tin, phường Thành Sen là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh, cũng như là nơi giao thương, kết nối của các vùng, khu cụm công nghiệp trên địa bàn.

Với vị trí trên, thương mại dịch vụ là một trong những lĩnh vực mà UBND phường Thành Sen ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Văn Chung khẳng định, phường Thành Sen là địa bàn đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là dịch vụ thương mại.

Về đề xuất của phía nhà đầu tư, Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết, phường sẽ sớm báo cáo xin ý kiến tỉnh. Chủ trương của lãnh đạo phường là ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có ý định nghiêm túc trong việc triển khai các dự án trên địa bàn.