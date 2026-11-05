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Cơ quan Thuế phát thông báo: Tất cả những ai có tên trong danh sách sau bị tạm hoãn xuất cảnh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các cá nhân trong danh sách sau cần chú ý thông báo của cơ quan Thuế.

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang đã công khai Thông báo số 11142-11154/TB-TCS6 ngày 2/11/2026 về việc tạm hoãn xuất cảnh với 13 cá nhân.

Tất cả các cá nhân trong Thông báo đều là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp.

Danh sách được tổng hợp như sau:

Cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnhTổ chức cá nhân làm người đại diện theo pháp luậtLý do bị tạm hoãn xuất cảnh
Nguyễn Mạnh ThanhHợp tác xã Bình Minh 689Tổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.
Đào Thị NgaCông ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tin học 911 Hà GiangTổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

Trần Trung HiếuCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ninh HàTổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

Phạm Thị ThanhHợp tác xã Quang TrungTổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

 

Số tiền thuế nợ (tính đến ngày 2/11): 16.605.607 đồng.

 

Vương Thị ThanhCông ty cổ phần điện tử viễn thông Giang ThanhTổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

 

Số tiền thuế nợ (tính đến ngày 2/11): 4.000.000 đồng.

 

Nguyễn Đức VỵCông ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú TrườngTổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

Phạm Thị Hải HuyềnCông ty TNHH Thương mại dịch vụ việc làm Hải HuyềnTổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

Nguyễn Tuấn AnhCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đông ThànhTổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

 

Số tiền thuế nợ (tính đến ngày 2/11): 12.047.700 đồng

 

Phan Văn MinhCông ty TNHH một thành viên Việt MinhTổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

Nguyễn Hồng NghĩaCông ty trách nhiệm hữu hạn Phong QuangTổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

Nguyễn Thị DìnhCông ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thân Thanh 86Tổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

Đinh Xuân ThànhCông ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ngọc PhúTổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

 

Số tiền thuế nợ (tính đến ngày 2/11): 889.120.775 đồng.

 

Đỗ Mộng DungHợp Tác Xã 278

 

Tổ chức đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

 

 

Số tiền thuế nợ (tính đến ngày 2/11): 11.250.046 đồng.

﻿Cần lưu ý, đối với các tổ chức nợ thuế, tổng số tiền thuế nợ (tính đến ngày 2/11) trong Thông báo chưa bao gồm tiền chậm nộp tính trên các khoản nợ chưa thanh toán.

Tất cả cá nhân trong danh sách trên bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 2/11.

Cơ quan Thuế lưu ý, ﻿để được huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, các tổ chức, doanh nghiệp cần có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số
thuế; thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh, hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.﻿

Cách tra cứu thông báo về xuất cảnh

Theo khuyến cáo từ Cục Thuế, để hạn chế nguy cơ bị gián đoạn kế hoạch xuất cảnh, các cá nhân có thể chủ động kiểm tra thông tin về tạm hoãn xuất cảnh qua các kênh chính thức sau:

Kênh 1 - Tra cứu các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh:

Hệ thống tra cứu thông báo về xuất cảnh của Cục Thuế. Ảnh chụp màn hinh

Bước 1: Truy cập vào hệ thống tra cứu tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thuế tại địa chỉ: ﻿ https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/xc

Bước 2: Nhập thông tin về người nộp thuế và điền mã xác nhận

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm và xem kết quả tra cứu về thông báo tạm hoãn/gia hạn tạm hoãn/hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Kênh 2 - Tra cứu các trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống tra cứu thông báo sẽ tạm hoãn xuất cả của Cục Thuế tại địa chỉ: https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/se

Bước 2: ﻿Nhập thông tin về người nộp thuế và điền mã xác nhận

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm và xem kết quả tra cứu về thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh từ thông tin người nộp thuế đã được điền

Bên cạnh đó, các cá nhân có thể tra cứu thông tin về xuất cảnh trên ứng dụng eTax Mobile, sau khi đã tải ứng dụng trên App Store (dành cho iOS) hoặc CH Play (dành cho thiết bị Android).

Hà Giang

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