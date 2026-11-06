Toàn cảnh ngọn núi giữa đô thị Quy Nhơn trước định hướng gọt, hạ một phần mái núi

Tới đây, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng phương án tổng thể xử lý sạt lở núi Một, thay vì xử lý cục bộ từng vị trí như trước. Trong đó, phương án gọt, hạ một phần mái núi sẽ được nghiên cứu trên cơ sở khảo sát, đánh giá địa chất.