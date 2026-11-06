Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh ngọn núi giữa đô thị Quy Nhơn trước định hướng gọt, hạ một phần mái núi

| | Bất động sản

Gia Lai thống nhất đưa dự án cải tạo, chỉnh trang và xử lý sạt lở núi Một vào danh mục đầu tư. Tỉnh sẽ xây dựng phương án tổng thể thay vì xử lý sạt lở cục bộ như trước đây. Phương án gọt, hạ một phần mái núi sẽ được nghiên cứu trên cơ sở khảo sát, đánh giá địa chất.

Núi Một cao khoảng 44 m, đây là ngọn núi độc lập nằm cạnh sông Hà Thanh, kéo dài dọc đường Hoa Lư, từ Cầu Đôi đến cầu Chữ Y thuộc phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Hiện có khoảng 228 hộ dân có nhà đang sinh sống trên khu vực núi, sườn núi và dưới chân núi.

Tại khu vực núi Một, nhiều hộ dân sống chen chúc trong những căn nhà rộng khoảng 60m². Mỗi khi mưa lớn kéo dài, người dân lại thấp thỏm vì nguy cơ sạt lở, đất đá từ sườn núi đổ xuống nhà.

Thực tế, những đợt mưa bão trước đây, sạt lở đã ảnh hưởng đến một số hộ dân, chính quyền đã di dời đến nơi an toàn.

Điểm sạt lở trên đầu khu dân cư.

Một vết nứt trên sườn núi.

Con đường dẫn lên nhà các hộ dân sống trên núi.

Tới đây, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng phương án tổng thể xử lý sạt lở núi Một, thay vì xử lý cục bộ từng vị trí như trước. Trong đó, phương án gọt, hạ một phần mái núi sẽ được nghiên cứu trên cơ sở khảo sát, đánh giá địa chất.

Theo đó, công tác di dời khẩn cấp và khảo sát địa chất được tỉnh dự kiến triển khai ngay trong quý 4/2026. Phương án chỉnh trang tổng thể sẽ được lập trong năm 2027, thời gian triển khai dự án dự kiến từ năm 2027 đến 2029.

Toàn cảnh núi Một giữa lòng đô thị Quy Nhơn.

Theo Trương Định

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thành phố nhỏ nhất Việt Nam được loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Geleximco... đổ bộ sắp có KĐT gần 100 ha, vốn hơn 9.000 tỷ đồng, quy mô hơn 15.500 dân

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam được loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Geleximco... đổ bộ sắp có KĐT gần 100 ha, vốn hơn 9.000 tỷ đồng, quy mô hơn 15.500 dân Nổi bật

Việt Nam có một tỷ phú sang quốc gia sở hữu mỏ vàng hàng đầu thế giới, phải đi qua 2 nước mới tới biển, để làm khu đô thị 1.000ha tại vị trí đắc địa ở thủ đô

Việt Nam có một tỷ phú sang quốc gia sở hữu mỏ vàng hàng đầu thế giới, phải đi qua 2 nước mới tới biển, để làm khu đô thị 1.000ha tại vị trí đắc địa ở thủ đô Nổi bật

Vì sao sân bay Cà Mau lùi lịch mở cửa?

Vì sao sân bay Cà Mau lùi lịch mở cửa?

21:11 , 06/11/2026
Việt Nam có 910 đô thị, sàn nhà ở bình quân trên 30 m2/người

Việt Nam có 910 đô thị, sàn nhà ở bình quân trên 30 m2/người

21:08 , 06/11/2026
Đất dân sử dụng hàng chục năm bỗng bị ghi 'ủy ban quản lý'

Đất dân sử dụng hàng chục năm bỗng bị ghi 'ủy ban quản lý'

21:07 , 06/11/2026
Sở hữu một ngôi nhà, hay nắm giữ giá trị của đất?

Sở hữu một ngôi nhà, hay nắm giữ giá trị của đất?

17:30 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên