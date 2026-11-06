Mở thầu gói tư vấn gần 10.800 tỷ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ngày 6/11, Ban quản lý dự án Thăng Long - Bộ Xây dựng đã mở hồ sơ đề xuất gói thầu TV-02 tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm hoàn thiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và lập hồ sơ mời thầu, thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tại thời điểm đóng thầu lúc 9h, có một liên danh nộp hồ sơ đề xuất tham gia gói thầu TV-02. Liên danh này gồm 8 thành viên, trong đó có 4 nhà thầu nước ngoài và 4 nhà thầu trong nước.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa mở thầu gói tư vấn gần 10.800 tỷ đồng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Ảnh minh họa.

Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, sẽ khẩn trương triển khai công tác đánh giá hồ sơ đề xuất, phấn đấu hoàn thành lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-02 sau khoảng 1 tháng.

Theo yêu cầu, đơn vị tư vấn được lựa chọn sẽ phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi với độ tin cậy cao về kỹ thuật và kinh tế, làm cơ sở phục vụ việc xem xét, quyết định đầu tư; hoàn thiện FEED và hồ sơ mời thầu để chuẩn bị triển khai các gói thầu xây lắp trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu về công nghệ, phương án đầu tư, tài chính và hiệu quả dự án còn là cơ sở để đánh giá khả năng huy động nguồn lực ngoài Nhà nước, trong đó có sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phương thức PPP, nếu đáp ứng các điều kiện về hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn vốn.

Đơn vị tư vấn cũng phải bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ hệ thống đường sắt và hạ tầng liên quan; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu cơ sở có độ chính xác và tin cậy cao; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong quá trình lập dự án, đồng thời tuân thủ các quy định của Việt Nam và thông lệ quốc tế...

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng chiều dài khoảng hơn 1.540 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (TP. Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP. HCM), đi qua địa bàn 15 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính hiện nay.

Toàn tuyến được đầu tư mới đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; bố trí 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa cùng hệ thống phương tiện, thiết bị đồng bộ.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ USD. Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao là chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án từ quý IV/2026 đến quý 4/2028; dự kiến dự án cơ bản hoàn thành năm 2035.