Tân binh bất động sản hạng sang Epic Holdings và tham vọng lớn ở Tara Maison Mỹ Đình

Ngày 28/10/2026, Epic Holdings bất ngờ ra mắt thương hiệu BĐS hạng sang, công bố bộ sưu tập 5 dự án đất vàng nội đô, trong đó Tara Maison tại trung tâm Mỹ Đình là dự án đầu tiên của bộ sưu tập này.

Chia sẻ tại Lễ ra mắt, bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch Epic Holdings chỉ nói ngắn gọn: "Tất cả các dự án mà Epic Holdings đã, đang và sẽ phát triển sẽ luôn là các dự án nhà ở nội đô cao cấp, tại các vị trí trung tâm, sầm uất của Hà Nội. Chúng tôi thật sự muốn góp công sức bé nhỏ của mình để chung tay xây dựng một Hà Nội đẹp hơn mỗi ngày, trường tồn qua năm tháng, sánh ngang với những Thủ đô, Thành phố lớn nhất khu vực". Nhìn vào quỹ đất và các giá trị mà Epic Holdings kiến tạo, có thể thấy thương hiệu phát triển bất động sản "đáng gờm" này đã vạch ra kim chỉ nam rõ ràng cho định hướng phát triển bền vững, song hành cùng khát vọng thay đổi diện mạo của Thủ đô.

Chủ nhân tại "phố Wall" Hà Nội, sở hữu nhiều đất vàng trung tâm

Đáng chú ý, Epic Holdings tuy là tân binh nhưng không phải "người lạ" trong giới "cá mập BĐS". Họ chính là chủ nhân của tổ hợp Epic Tower tại 19 Duy Tân - mệnh danh là khu phố Wall và Silicon Valley của Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ phong cách Art Decor & Indochine hoàng kim sang trọng, Epic Tower được giới thiệu là bản tuyên ngôn tuyệt mỹ về một kiến trúc trường tồn, nơi đội ngũ kiến trúc sư mang tầm vóc quốc tế kiến tạo không gian sống đại diện cho cá tính và đẳng cấp của chủ nhân tinh hoa.

(Nguồn Epic Holdings)

Epic Tower tự tin khẳng định chất lượng sống tại đây hiếm nơi nào sánh được khi họ chú trọng hoàn toàn vào trải nghiệm cư dân trong từng điểm chạm, từ những chi tiết nhỏ nhất như quy hoạch thông minh ở tầng hầm đỗ xe, với mặt sàn tầng hầm đỗ xe sáng bóng, không bụi, không bí, không mùi, tới những không gian trải thảm ở hành lang thơm tho theo chuẩn khách sạn tại tất cả các tầng, những luồng gió mát lạnh ở tất cả hệ thống thang máy, cùng sự phục vụ bằng thái độ tận tâm chuyên nghiệp của đội ngũ vận hành, vệ sinh hay an ninh bảo vệ.

Toà tháp văn phòng và khách sạn do Swiss-Belresidences – thương hiệu quốc tế từ Thụy Sĩ với hơn 125 khách sạn, khu nghỉ dưỡng toàn cầu quản lý đi vào hoạt động từ 2022. Tòa tháp cao 30 tầng nổi, 4 tầng hầm với các căn hộ dinh thự nghệ thuật Art Boutique Home đi vào hoạt động từ 2024, được giới nhà giàu Hà Nội yêu thích, lựa chọn để ở xứng tầm cũng như đầu tư tích sản dài hạn.

Danh mục bất động sản được Epic Holdings giới thiệu mới đây còn thấp thoáng bóng dáng "ông lớn" trong giới với các thương vụ chuyển nhượng đất vàng đình đám tại nhà máy Cao su Sao Vàng - 231 Nguyễn Trãi, Hà Nội; kiến tạo tổ hợp Tara Cosmo và công bố một số quỹ đất khác cũng từng thuộc Công ty Cao su Sao Vàng để chuẩn bị xây dựng Tara Vista 261 Vũ Tông Phan.

Tham vọng lớn tại Tara Maison – Di sản giữa lòng Mỹ Đình

Là trung tâm mới của Hà Nội, thu hút cộng đồng cư dân quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia và CEO Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ Đình luôn khan hiếm quỹ đất xây nhà ở cao cấp.

Trục đất vàng đối diện sân Mỹ Đình vì vậy từ lâu đã lọt vào mắt xanh của nhiều đại gia bất động sản, song hơn chục năm qua, chưa có thêm một dự án nhà ở cao cấp nào được triển khai. Nhiều dự án quanh khu vực đều truyền thông về các giá trị như view ngắm pháo hoa từ sân Mỹ Đình, nhưng trên thực tế khoảng cách khá xa từ 2-3 km.

Phối cảnh dự án Tara Maison (Nguồn Epic Holdings)

Tọa lạc tại khu vực Mỹ Đình - Nam Từ Liêm, đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Tara Maison được thiết kế theo lối kiến trúc Art Deco, đề cao trải nghiệm sống thượng lưu, chuẩn quốc tế với hệ tiện ích hạng sang chuẩn khách sạn, với hồ bơi vô cực và trung tâm fitness tại tầng 27, lounge tiếp khách, không gian sinh hoạt cộng đồng cùng khối thương mại dịch vụ hoàn chỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Hệ thống 3 tầng hầm liên thông, tích hợp giải pháp đỗ xe nâng hạ 3 tầng, cùng an ninh 4 lớp đem tới sự tiện nghi và an toàn tối đa.

Trên diện tích 23,810m2, quy mô 27 tầng nổi và 3 tầng hầm với số lượng giới hạn, chỉ 294 căn, trong đó các căn góc độc bản được hé lộ sẽ đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối, thiết kế thang máy riêng từng căn.

Mật độ xây dựng thấp chỉ 26%, hơn 70% diện tích cho tiện ích để kiến tạo không gian chuẩn quốc tế như sống trong khách sạn hạng sang.

Dự án đã được khởi công xây dựng đúng tiến độ, pháp lý minh bạch, dự kiến bàn giao quý IV/2028 bổ sung một lượng sản phẩm nhà ở cao cấp, chất lượng cho khu vực Mỹ Đình. Điều này rất có giá trị khi theo quy hoạch mới của Thủ đô tầm nhìn 100 năm, quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp, những trung tâm mới như Mỹ Đình tiếp tục được đầu tư hạ tầng xã hội và khớp nối hạ tầng giao thông để trở thành các "Downtown" sầm uất.