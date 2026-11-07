The Privé cất nóc, từng bước định hình “Bán đảo Thịnh vượng” giữa lòng TP.HCM

Với tiến độ thi công đồng loạt tại nhiều tòa tháp, BLUEMARQ Development tiếp tục khẳng định năng lực triển khai và cam kết về tiến độ, chất lượng công trình, từng bước định hình "Bán đảo Thịnh vượng" - không gian sống hạng sang trên bán đảo ba mặt giáp sông Giồng Ông Tố.

Cất nóc The Privé - ghi nhận bước tiến trên toàn công trường

Lễ cất nóc đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển The Privé, khẳng định năng lực triển khai và cam kết của BLUEMARQ Development.

Ngày 7 tháng 11/2026, BLUEMARQ Development tổ chức Lễ cất nóc giai đoạn 1 dự án The Privé. Đây là một trong những cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, mở ra giai đoạn tập trung triển khai các hạng mục hoàn thiện kiến trúc, hệ thống kỹ thuật và không gian tiện ích.

Song song với cột mốc cất nóc giai đoạn 1 The Privé, hoạt động thi công tại các tòa tháp còn lại giai đoạn 2 tiếp tục giữ vững tiến độ, góp phần định hình rõ nét diện mạo khu căn hộ hạng sang tại trung tâm phát triển mới của TP.HCM.

Trên toàn công trường, các hạng mục thi công kết cấu, xây dựng và hoàn thiện đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ theo kế hoạch. Nhịp độ thi công liên tục cùng công tác tổ chức, điều phối nguồn lực và kiểm soát chất lượng chặt chẽ thể hiện nỗ lực của BLUEMARQ Development trong việc duy trì tiến độ, từng bước hiện thực hóa diện mạo tổng thể dự án và hướng đến các cột mốc hoàn thiện tiếp theo.

The Privé là dự án phân khúc cao cấp trên tổng diện tích 6,7 ha, với yêu cầu thi công đồng loạt và duy trì hoạt động liên tục trên nhiều tòa tháp trong một dự án quy mô lớn cho thấy khả năng tổ chức, điều phối nguồn lực và quản lý tiến độ của BLUEMARQ Development. Đặc biệt, khi người mua nhà ngày càng quan tâm đến tính hiện hữu và khả năng bàn giao, những kết quả thi công cụ thể trở thành cơ sở quan trọng để đánh giá năng lực thực thi của nhà phát triển dự án.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Giám đốc BLUEMARQ Group, nhấn mạnh: "Trong lĩnh vực phát triển bất động sản, BLUEMARQ luôn đề cao những giá trị bền vững được xây dựng từ tầm nhìn dài hạn, tiêu chuẩn chất lượng và trách nhiệm đối với khách hàng. Đó cũng là định hướng chiến lược xuyên suốt trong quá trình phát triển The Privé". Đồng thời, ông khẳng định, cột mốc cất nóc là thành quả từ sự hợp tác bền chặt và nỗ lực của các đơn vị đồng hành, mở ra giai đoạn tiếp theo với những yêu cầu cao hơn trong công tác hoàn thiện. BLUEMARQ sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ, hướng đến hoàn thiện dự án theo những tiêu chuẩn cao nhất.

Sau cột mốc cất nóc, công tác hoàn thiện tiếp tục được triển khai với yêu cầu cao về kỹ thuật, vật liệu và chất lượng thi công hoàn thiện. Đây là giai đoạn quan trọng để các tiêu chuẩn thiết kế, tiện ích và không gian sống dần được hoàn thiện, chuẩn bị cho quá trình bàn giao và vận hành trong tương lai.

Từng bước định hình "Bán đảo Thịnh vượng" giữa trung tâm phát triển mới TP.HCM

The Privé – "Bán đảo Thịnh vượng" với ba mặt giáp sông Giồng Ông Tố, hướng đến kiến tạo không gian sống hạng sang, riêng tư và giàu giá trị trải nghiệm

Tọa lạc tại Nam Rạch Chiếc, The Privé gồm 12 tòa tháp cao 33–35 tầng với khoảng 3.175 căn hộ. Dự án sở hữu vị trí trên bán đảo ba mặt giáp sông Giồng Ông Tố, kết nối thuận tiện với Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, đại lộ Mai Chí Thọ và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Lợi thế vị trí và cảnh quan sông nước tạo nền tảng cho định hướng phát triển "Bán đảo Thịnh vượng", nơi không gian sống riêng tư được kết hợp với khả năng tiếp cận các trung tâm thương mại, trung tâm kinh tế - tài chính, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Đây cũng là một trong những giá trị khác biệt của The Privé giữa bối cảnh quỹ đất ven sông có khả năng phát triển dự án quy mô lớn tại các khu vực kết nối trung tâm ngày càng hạn chế.

Quy hoạch tổng thể với mật độ xây dựng chỉ khoảng 25%, ưu tiên phần lớn diện tích cho cảnh quan, giao thông nội khu và tiện ích. Các tòa tháp được bố trí nhằm tối ưu tầm nhìn hướng sông, đồng thời chú trọng sự riêng tư và khả năng kết nối giữa các không gian sinh hoạt.

Hệ thống tiện ích được phát triển đa dạng với ba hồ bơi điện phân muối, khu thể thao, phòng tập, không gian giải trí, thư viện, khu sinh hoạt cộng đồng cùng công viên và đường dạo ven sông. Sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và các tiện ích nội khu hướng đến môi trường sống cân bằng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và gắn kết cộng đồng cư dân.

Không gian nhà mẫu The Privé tái hiện phong cách sống hạng sang với thiết kế tinh tế, bố trí công năng khoa học và tiêu chuẩn hoàn thiện được chú trọng đến từng chi tiết

Song hành cùng quy hoạch và tiến độ xây dựng, The Privé quy tụ hệ thống đối tác quốc tế trong các lĩnh vực thi công, thiết kế, hoàn thiện và quản lý vận hành. Đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng là những tên tuổi hàng đầu trong nước và quốc tế như Hòa Bình, CSCEC (SEA) - thuộc hệ thống China State Construction Engineering Corporation – tập đoàn xây dựng xếp thứ 17 trong danh sách Fortune Global 500 năm 2026. Kinh nghiệm triển khai các công trình quy mô lớn của đơn vị này góp phần củng cố năng lực tổ chức thi công và kiểm soát chất lượng xây dựng.

Ở khía cạnh thiết kế và hoàn thiện, dự án có sự đồng hành của ONG&ONG và OPPEIN, kết hợp cùng các thương hiệu thiết bị quốc tế như Duravit, Brandt và Bosch. Từ tổ chức không gian, lựa chọn vật liệu đến trang thiết bị, các yếu tố được chú trọng nhằm mang lại trải nghiệm sống tiện nghi, hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng.

Đặc biệt, sự tham gia của Savills trong vai trò quản lý vận hành góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị phát triển dự án, hướng đến tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp và duy trì chất lượng môi trường sống khi cộng đồng cư dân hình thành. Sự hội tụ của các đối tác quốc tế cho thấy định hướng đầu tư đồng bộ của BLUEMARQ Development, từ chất lượng công trình đến trải nghiệm cư dân và giá trị khai thác lâu dài.

Theo kế hoạch, The Privé dự kiến bàn giao những căn hộ đầu tiên từ quý 3 năm 2027. Những cột mốc xây dựng liên tiếp hoàn thành, định hình "Bán đảo Thịnh vượng" The Privé ngày càng rõ nét, tiến gần hơn đến ngày đón cộng đồng cư dân đầu tiên và mở ra nhịp sống mới bên sông Giồng Ông Tố.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn