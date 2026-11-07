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Lùi thời gian khai thác Cảng hàng không Cà Mau đến ngày 18-12

| | Bất động sản

Ngày 6-11, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) có công văn gửi UBND tỉnh Cà Mau thông báo điều chỉnh thời gian đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác.

Theo ACV, thời tiết mưa nhiều trong tháng 10-2026, nguồn cung vật liệu thiếu hụt, gián đoạn cùng giá nhiên liệu, vật liệu tăng khiến các nhà thầu không hoàn thành khối lượng công việc theo cam kết. Do đó, Cảng hàng không Cà Mau chưa thể khai thác ngày 29-11-2026 theo kế hoạch.

Để có đủ thời gian hoàn thiện các hạng mục, công trình, trang thiết bị cũng như tổ chức kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục theo quy định, ACV điều chỉnh thời gian đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại từ 0 giờ ngày 18-12-2026. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm công trình được đưa vào khai thác đúng quy định, an toàn, đồng bộ, ổn định và phát huy hiệu quả đầu tư.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, được khởi công ngày 19-8-2025.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2021-2030, sân bay đạt cấp quy mô 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm, đáp ứng các dòng máy bay Code C như A320, A321 hoặc tương đương.

Theo Tấn Thái

Sài Gòn Giải Phóng

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