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Nhà xưởng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn

| | Bất động sản

Trưa 7/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà xưởng sản xuất trên đường Vân Côn (An Khánh, Hà Nội) khiến khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Lửa bùng lên dữ dội bên trong nhà xưởng.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lúc 13h40 cùng ngày, lãnh đạo UBND xã An Khánh xác nhận sự việc và cho biết hiện đám cháy đã được dập tắt.

“Vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người”, lãnh đạo UBND xã An Khánh thông tin.

Liên quan đến cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ vụ cháy, lãnh đạo xã An Khánh cho biết do bên trong chứa nhiều vật liệu nội thất.

Theo người dân, vụ cháy bùng phát lúc hơn 12h cùng ngày tại dãy nhà xưởng trên đường Vân Côn.

Hình ảnh người dân đăng tải về vụ cháy.

Lực lượng chữa cháy huy động nhiều phương tiện đến dập lửa. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa khu vực lối vào để phục vụ công tác chữa cháy.

Máy xúc cũng được điều động để phá dỡ, ngăn cháy lan.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

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