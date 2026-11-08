16 giây lột tả nhan sắc thật của em gái Đặng Văn Lâm

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 16 giây ghi lại khoảnh khắc Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm xuất hiện tại một buổi casting người mẫu. Dù clip vỏn vẹn 16 giâu, cô nàng vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Trong clip, Thanh Giang diện trang phục đơn giản, xuất hiện trước ống kính với thần thái khá tự tin. Gương mặt thanh tú, những đường nét lai Tây hài hòa cùng vóc dáng cao ráo giúp cô nàng dễ dàng thu hút ánh nhìn. Đặc biệt, đôi chân dài và tỷ lệ hình thể nổi bật càng khiến Thanh Giang trông nổi bật.

Visual của em gái Đặng Văn Lâm qua camera thường nhận nhiều chú ý (Nguồn: @showbiz789)

Zoom cận sắc vóc cực phẩm của Đặng Thanh Giang (Ảnh: TikTok nhân vật)

Không những vậy, đoạn clip được ghi lại bằng camera thường, không có ánh sáng hay góc quay quá cầu kỳ nhưng visual của cô nàng vẫn không hề bị dìm. Bên dưới đoạn clip, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của em gái Đặng Văn Lâm. Không ít ý kiến cho rằng Thanh Giang sở hữu gương mặt có nét riêng, vừa nữ tính vừa cá tính.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Bạn này xinh quá, visual cuốn hút, hợp làm người mẫu thật”.

- “Vóc dáng siêu đỉnh, mê đôi chân dài thẳng tắp”.

- “Đẹp quá, nhìn sang ghê”.

- “Nét lai tây sẵn có, thêm chiều cao vượt trội nữa, sau này thi Hoa hậu cũng ổn luôn”.

- “Không chỉ xinh mà bé này còn rất chăm, chịu khó đi casting tìm cơ hội theo đuổi nghề”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Đặng Thanh Giang gây chú ý với ngoại hình của mình. Thời gian gần đây, cô nàng đang dành nhiều thời gian cho hoạt động người mẫu, thường xuyên xuất hiện trong các buổi casting. Từ những khoảnh khắc đứng trước ban giám khảo đến các lần trình diễn trên sàn catwalk, Thanh Giang đều nhận được nhiều lời khen ngợi.

Ở tuổi 19, Đặng Thanh Giang sở hữu chiều cao nổi bật, đôi chân dài thẳng tắp cùng vẻ đẹp lai (Ảnh: TikTok nhân vật)

Cô nàng từng gây chú ý với màn trình diễn catwalk, khoe chiều cao nổi bật cùng vóc dáng thanh mảnh. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy em gái Đặng Văn Lâm đang từng bước làm quen với môi trường người mẫu, từ việc tham gia casting đến rèn luyện kỹ năng trình diễn và thể hiện bản thân trước ống kính.

Ngoài chiều cao, nhan sắc của Thanh Giang cũng là yếu tố thường xuyên được nhắc đến. Hồi tháng 6/2026, cô nàng từng gây chú ý với loạt hình ảnh khoe vóc dáng, đường cong quyến rũ. Đến tháng 10/2026, Thanh Giang tiếp tục được bàn luận khi xuất hiện trong những hình ảnh mới với vòng eo nhỏ, body ngày càng nuột nà. So với những lần xuất hiện trước đây, phong cách của cô nàng cũng có phần trưởng thành, đa dạng hơn.

Một số hình ảnh khác của Đặng Thanh Giang (Ảnh: IGNV)

Được biết, Đặng Thanh Giang sinh năm 2007, là em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm. Cô sinh ra và lớn lên tại Nga, mang hai dòng máu Việt - Nga. Thanh Giang sở hữu chiều cao nổi bật khoảng 1m77-1m80, gương mặt mang nhiều nét lai với đôi mắt to, sống mũi cao và đường nét thanh tú.

Hiện tại, Thanh Giang sinh sống tại Việt Nam cùng gia đình. Bên cạnh việc học tập, cô nàng dành thời gian theo đuổi những sở thích cá nhân và thử sức với lĩnh vực người mẫu. Trên trang cá nhân, em gái Đặng Văn Lâm thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, những bộ ảnh thời trang hay khoảnh khắc tập luyện, tham gia các hoạt động ngoại khóa.