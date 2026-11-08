Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ

| | Lifestyle

Rời khu ổ chuột, người đàn ông SN 1990 nay đổi đời kiếm hàng nghìn tỷ.

Chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn của The Weeknd vừa chính thức khép lại hành trình đầy ấn tượng khi cán mốc doanh thu vượt 1,3 tỷ USD, tương đương khoảng 33.000 tỷ VNĐ. Thành tích này đưa chuỗi đêm diễn của ngôi sao người Canada trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại đối với một nghệ sĩ nam. Sau hơn 4 năm tổ chức với quy mô sân vận động hoành tráng, tour diễn đã ghi nhận những con số kỷ lục trong ngành công nghiệp biểu diễn trực tiếp với 176 đêm diễn tại 67 thành phố thuộc 30 quốc gia, thu hút hơn 9 triệu khán giả mua vé tham dự.

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 1.

Chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn của The Weeknd vừa chính thức khép lại hành trình đầy ấn tượng khi cán mốc doanh thu vượt 1,3 tỷ USD, tương đương khoảng 33.000 tỷ VNĐ

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 2.

Thành tích này đưa chuỗi đêm diễn của ngôi sao người Canada trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại đối với một nghệ sĩ nam

Khởi động từ tháng 7/2022, After Hours Til Dawn ban đầu được xây dựng nhằm quảng bá cho hai album phòng thu After HoursDawn FM, sau đó tiếp tục mở rộng lịch trình khi The Weeknd phát hành album Hurry Up Tomorrow vào năm 2025. Sức hút của tour diễn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà bùng nổ mạnh mẽ trong giai đoạn cuối. Chỉ tính riêng trong năm 2026, chuyến lưu diễn đã bán ra hơn 3 triệu vé, mang về doanh số trên 500 triệu USD.

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 3.

Khởi động từ tháng 7/2022, After Hours Til Dawn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà bùng nổ mạnh mẽ trong giai đoạn cuối

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 4.

Chỉ tính riêng trong năm 2026, chuyến lưu diễn đã bán ra hơn 3 triệu vé, mang về doanh số trên 500 triệu USD

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 5.

Tháng 7/2026, nam ca sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng Boxscore hằng tháng của Billboard với doanh thu hơn 120 triệu USD cùng gần 900.000 vé được bán ra chỉ trong vòng một tháng

Tháng 7/2026, nam ca sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng Boxscore hằng tháng của Billboard với doanh thu hơn 120 triệu USD cùng gần 900.000 vé được bán ra chỉ trong vòng một tháng. After Hours Til Dawn hiện đứng thứ ba về doanh thu lịch sử, chỉ xếp sau Eras Tour của Taylor Swift (hơn 2 tỷ USD) và Music of the Spheres Tour của Coldplay (hơn 1,5 tỷ USD), chính thức vượt qua kỷ lục 939 triệu USD của Elton John với tour Farewell Yellow Brick Road. Bên cạnh giá trị thương mại, dự án này còn đóng góp tích cực cho cộng đồng khi quyên góp hơn 8,5 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ nạn đói, giáo dục và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái trên toàn cầu.

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 6.

Bên cạnh giá trị thương mại, dự án này còn đóng góp tích cực cho cộng đồng khi quyên góp hơn 8,5 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ nạn đói, giáo dục và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái trên toàn cầu

Dù hiện tại kiếm hàng tỷ USD, nam ca sĩ sinh năm 1990 đã đi qua một hành trình gian khó từ điểm xuất phát vô cùng thiếu thốn. The Weeknd, tên thật là Abel Makkonen Tesfaye, sinh ra trong một gia đình nhập cư gốc Ethiopia tại Canada. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone năm 2015, nam ca sĩ từng trải lòng về quá khứ nghèo khó, tuổi thơ thiếu vắng sự chăm sóc trọn vẹn và khoảng thời gian trôi dạt sau khi quyết định bỏ học. Anh rời khỏi nhà, sống lang bạt, ngủ nhờ trên ghế sofa tại nhà người quen và đối mặt với nhiều rủi ro xã hội.

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 7.

Dù hiện tại kiếm hàng tỷ USD, nam ca sĩ sinh năm 1990 đã đi qua một hành trình gian khó từ điểm xuất phát vô cùng thiếu thốn

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 8.

Nam ca sĩ từng có quá khứ nghèo khó, tuổi thơ thiếu vắng sự chăm sóc trọn vẹn và khoảng thời gian trôi dạt sau khi quyết định bỏ học

Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2010 khi anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội bằng cách đăng tải ẩn danh các ca khúc What You Need, Loft MusicThe Morning lên nền tảng YouTube. Những giai điệu mới lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của rapper Drake. Việc Drake tương tác và nâng đỡ đã giúp nam ca sĩ có được điểm tựa quan trọng để từng bước tiến vào ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp.

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 9.

Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2010 khi anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội bằng cách đăng tải ẩn danh các sản phẩm âm nhạc lên nền tảng YouTube

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 10.

Việc Drake tương tác và nâng đỡ đã giúp nam ca sĩ có được điểm tựa quan trọng để từng bước tiến vào ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp

Sau sự chú ý ban đầu, The Weeknd tạo dựng tiếng vang lớn thông qua bộ ba mixtape ra mắt năm 2011 gồm House of Balloons, ThursdayEchoes of Silence. Phong cách sáng tạo kết hợp giữa R&B đương đại, pop và âm hưởng điện tử mang sắc thái điện ảnh dần giúp nam ca sĩ khẳng định chỗ đứng riêng biệt. Anh phát hành album phòng thu đầu tay Kiss Land vào năm 2013, trước khi bùng nổ thành ngôi sao toàn cầu với Beauty Behind the Madness vào năm 2015 cùng hai bản hit Can't Feel My FaceThe Hills.

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 11.

Phong cách sáng tạo kết hợp giữa R&B đương đại, pop và âm hưởng điện tử mang sắc thái điện ảnh dần giúp nam ca sĩ khẳng định chỗ đứng riêng biệt

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 12.

Album Starboy ra mắt năm 2016 tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu của nam nghệ sĩ

Tiếp nối thành công, album Starboy ra mắt năm 2016 tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu của nam nghệ sĩ. Đến năm 2019, đĩa đơn Blinding Lights từ album After Hours (2020) đã tạo nên hiện tượng toàn cầu, trở thành một trong những bản hit thành công nhất lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sự nghiệp của anh tiếp tục được nối dài qua album Dawn FM (2022) và dự án Hurry Up Tomorrow (2025) khép lại chuỗi bộ ba tác phẩm nghệ thuật. Tính đến nay, The Weeknd đã sở hữu 4 giải Grammy cùng hàng loạt kỷ lục về lượt nghe trực tuyến trên các nền tảng kỹ thuật số.

Đĩa đơn Blinding Lights từ album After Hours (2020) đã tạo nên hiện tượng toàn cầu

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 13.

Tính đến nay, The Weeknd đã sở hữu 4 giải Grammy cùng hàng loạt kỷ lục về lượt nghe trực tuyến trên các nền tảng kỹ thuật số

Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ- Ảnh 14.

Từ một cậu bé nghèo khó sống nơi khu ổ chuột và từng phải ngủ nhờ nhà bạn, The Weeknd đã vươn lên trở thành người đàn ông sở hữu thương hiệu âm nhạc trị giá hàng ngàn tỷ đồng

Từ một cậu bé nghèo khó sống nơi khu ổ chuột và từng phải ngủ nhờ nhà bạn, The Weeknd đã vươn lên trở thành người đàn ông sở hữu thương hiệu âm nhạc trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Thành công vượt mốc 1,3 tỷ USD doanh thu cùng 9 triệu khán giả toàn cầu không chỉ đại diện cho một cột mốc tài chính mà còn cho thấy sức hút toàn cầu cũng như tầm ảnh hưởng của The Weeknd đối với nền âm nhạc đại chúng đương đại.

Ảnh: Tổng hợp

Theo Mộc Miên

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất hiện khách sạn màu đỏ nổi bật bên hồ Xuân Hương, thành góc check-in mới ở Đà Lạt

Xuất hiện khách sạn màu đỏ nổi bật bên hồ Xuân Hương, thành góc check-in mới ở Đà Lạt Nổi bật

Phát hiện Tiến sĩ Toán học bán nhà ở phố cổ lấy 1.200 lượng vàng khởi nghiệp ở tuổi ngoài 50: Sau 16 năm bán lại "đế chế" hơn 710 tỷ đồng cho tập đoàn Hàn Quốc

Phát hiện Tiến sĩ Toán học bán nhà ở phố cổ lấy 1.200 lượng vàng khởi nghiệp ở tuổi ngoài 50: Sau 16 năm bán lại "đế chế" hơn 710 tỷ đồng cho tập đoàn Hàn Quốc Nổi bật

Có 2 tỷ nhưng chỉ mua được căn studio, chàng trai 30 tuổi ở Hà Nội mang tiền về Bắc Ninh mua đất 2.800m², tuần lên phố 3 ngày

Có 2 tỷ nhưng chỉ mua được căn studio, chàng trai 30 tuổi ở Hà Nội mang tiền về Bắc Ninh mua đất 2.800m², tuần lên phố 3 ngày

07:56 , 08/11/2026
Cách lấy lại 15GB dung lượng trên iPhone

Cách lấy lại 15GB dung lượng trên iPhone

07:40 , 08/11/2026
Mẹ HHVN 2026 Nguyễn Yến Trang tiết lộ chuyện tình cảm của con gái: 20 tuổi chưa có người yêu, chưa từng giới thiệu mối tình đầu với bố mẹ!

Mẹ HHVN 2026 Nguyễn Yến Trang tiết lộ chuyện tình cảm của con gái: 20 tuổi chưa có người yêu, chưa từng giới thiệu mối tình đầu với bố mẹ!

07:21 , 08/11/2026
Phương Mỹ Chi và chú rể công khai quà cưới: Ê hề "sổ đỏ", phong bì đếm không xuể, được 1 Á hậu tặng cả cây vàng!

Phương Mỹ Chi và chú rể công khai quà cưới: Ê hề "sổ đỏ", phong bì đếm không xuể, được 1 Á hậu tặng cả cây vàng!

07:19 , 08/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên