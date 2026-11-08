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Cách lấy lại 15GB dung lượng trên iPhone

| | Lifestyle

Một thay đổi trong cài đặt có thể giúp người dùng iPhone lấy lại hàng chục GB bộ nhớ.

Apple đã phát hành iOS 27 với nhiều cải tiến, trong đó trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence tiếp tục là một trong những trọng tâm phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những tính năng mới, hệ điều hành này cũng khiến không ít người dùng gặp vấn đề về dung lượng lưu trữ. Theo phản ánh trên cộng đồng Reddit, các thành phần liên quan đến Apple Intelligence có thể chiếm tới 15GB bộ nhớ trong sau khi cài đặt.

Cách lấy lại 15GB dung lượng trên iPhone- Ảnh 1.

Một thay đổi trong cài đặt có thể giúp người dùng iPhone lấy lại hàng chục GB bộ nhớ. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Đáng chú ý, dung lượng này vẫn có thể được sử dụng ngay cả khi người dùng không thường xuyên khai thác các tính năng AI. Điều này đặc biệt gây bất tiện với những mẫu iPhone có bộ nhớ trong 128GB, vốn không có nhiều không gian dành cho ứng dụng, hình ảnh và video.

Cách giải phóng bộ nhớ iPhone sau khi cài iOS 27

Việc tắt Apple Intelligence hoặc vô hiệu hóa Siri trong phần Cài đặt dường như không đủ để giải phóng lượng bộ nhớ nói trên. Thay đổi quốc gia hoặc khu vực của Tài khoản Apple cũng không phải phương án tối ưu, bởi thao tác này có thể ảnh hưởng đến các gói đăng ký đang hoạt động và số dư tài khoản.

Thay vào đó, một giải pháp được cộng đồng Reddit chia sẻ là thay đổi ngôn ngữ của Siri sang một biến thể tiếng Anh không được Apple Intelligence hỗ trợ.

Cụ thể, người dùng có thể chuyển Siri sang tiếng Anh Canada, tiếng Anh Ireland, tiếng Anh Nam Phi hoặc tiếng Anh New Zealand. Sau đó, khởi động lại iPhone để hệ thống cập nhật cấu hình và xử lý các dữ liệu AI được lưu trữ cục bộ.

Theo chia sẻ từ một số người dùng, thủ thuật này có thể giúp dung lượng liên quan đến Apple Intelligence giảm từ khoảng 15 GB xuống còn gần 100 MB. Mức giải phóng thực tế có thể khác nhau tùy thiết bị và lượng dữ liệu đã được tải xuống trước đó.

iPhone dung lượng thấp chịu ảnh hưởng nhiều hơn

Vấn đề này càng đáng chú ý với những mẫu iPhone có bộ nhớ trong hạn chế. Một số người dùng cho biết Apple Intelligence chiếm khoảng 9 GB, trong khi những trường hợp khác ghi nhận con số lên tới 16 GB.

Đặc biệt, người dùng tại một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng phản ánh tình trạng dung lượng bị chiếm dụng dù Apple Intelligence chưa được cung cấp tại khu vực của họ.

Với những mẫu iPhone có bộ nhớ 128 GB trở xuống, phần dung lượng dành cho hệ điều hành, dữ liệu AI và khu vực lưu trữ phục vụ cập nhật có thể tạo ra áp lực đáng kể. Trong một số trường hợp, tổng dung lượng của các thành phần này được cho là chiếm tới 30% bộ nhớ thiết bị.

Dù vậy, cần lưu ý rằng phương pháp thay đổi ngôn ngữ Siri hiện chủ yếu dựa trên trải nghiệm do người dùng chia sẻ, chưa phải giải pháp khắc phục chính thức từ Apple. Người dùng cũng nên kiểm tra lại dung lượng lưu trữ sau khi khởi động lại để xác định mức bộ nhớ thực tế được giải phóng.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

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