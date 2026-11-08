Phương Mỹ Chi và chú rể công khai quà cưới: Ê hề "sổ đỏ", phong bì đếm không xuể, được 1 Á hậu tặng cả cây vàng!

Tối 7/11, Phương Mỹ Chi tiếp tục tổ chức D-2 Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, đưa concert đầu tiên trong sự nghiệp ra Hà Nội. Đêm diễn diễn ra tại VEC Đông Anh, thu hút hàng nghìn khán giả và đã cháy vé ngay trước thềm sự kiện. Tại đây, Phương Mỹ Chi tiếp tục mang đến bữa tiệc âm nhạc đậm màu sắc văn hóa, đồng thời khiến khán giả thích thú với những màn tương tác cùng chú rể Bảo Định.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong đám cưới Khmer Nam Bộ ở Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca TP.HCM

Tiếp nối đám cưới lộng lẫy tại TP.HCM trước đó, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục đưa chuyện tình ngọt ngào của Chi và Định đến với khán giả Hà Nội. Không chỉ tái hợp trong tiết mục Thiên Đường Với Người Thương, Bảo Định còn xuất hiện với vai trò nam chính trong loạt màn trình diễn như Liễu Yếu Đào Tơ, Dắt Anh Chơi Hội. Sự kết hợp của cả hai tiếp tục trở thành điểm nhấn khiến khán giả hào hứng.

Đoạn video "sau đám cưới" mới toanh được Phương Mỹ Chi công khai trong concert ở Hà Nội

Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi đã chuẩn bị một đoạn phim hoàn toàn mới, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào “bóc quà đám cưới” của đôi uyên ương ngay sau hôn lễ tại TP.HCM. Clip hé lộ cảnh Chi và Định cùng đếm phong bì, khám phá loạt sính lễ và quà cưới được chuẩn bị cho ngày trọng đại. Từ loạt "sổ đỏ" chất đống, vàng đến phong bì nhiều giá trị tinh thần, tất cả đều được công khai khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Ê hề quà cưới cho Chi và Định:

Trong đoạn phim, cặp đôi cùng bóc phong bì của “nguyên soái” Phương Ly với số tiền mừng cưới và vàng khiến dân tình trầm trồ. Đặc biệt, Á hậu mới toanh của Miss Universe Việt Nam - Pháo gây chú ý khi tặng hẳn "một cây vàng 4 số 9" cho đôi uyên ương. Không chỉ các nghệ sĩ, Tổ Cò - fandom của Phương Mỹ Chi cũng chuẩn bị phong bì nặng tay để chung vui cùng Chi và Định.

Vượt khỏi khuôn khổ một MV, Chi và Định đã trở thành hai nhân vật được chính chủ tích cực “đẩy thuyền” ngoài đời. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đều khiến khán giả hào hứng bởi sự đẹp đôi. Từ đám cưới mang màu sắc Khmer Nam Bộ đến những câu chuyện có hậu sau hôn lễ, khán giả có dịp theo dõi hành trình của Chi và Định qua nhiều không gian, thời gian khác nhau.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong đám cưới ở Hà Nội - nhạc hội Dân Chơi Dân Ca tối nay!

Mỗi lần trở lại, Phương Mỹ Chi đều có cách khiến câu chuyện tình của hai nhân vật được bàn tán. Điều khán giả tò mò nhất lúc này là liệu Chi và Định có thực sự “kết quả ngọt” ngoài đời hay không. Từ Chi và Định trong MV đến Phương Mỹ Chi và Bảo Định trên sân khấu, cặp đôi đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, với mong muốn cả hai sẽ có một cái kết vui vẻ, trọn vẹn.