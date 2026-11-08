Những bước chân đầu tiên của tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

Nguyễn Yến Trang - cô gái đến từ Thủ đô Hà Nội - rạng rỡ trong khoảnh khắc đăng quang. Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?". Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh. "Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.