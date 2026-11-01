Nguyễn Yến Trang chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Tối 7/11, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại Hải Phòng với sự tranh tài của 25 thí sinh. Sau hành trình dài với nhiều vòng thi và thử thách, các cô gái bước vào đêm thi quyết định để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh. Trải qua các phần thi đồng diễn, trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội, Top 5 chung cuộc đã chính thức được gọi tên. Những người đẹp xuất sắc giành tấm vé bước tiếp là Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Yến Trang, Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Phương Nghi và Trần Xuân Khánh Linh.

Việc góp mặt trong Top 5 đồng nghĩa với việc 5 thí sinh đã tiến rất gần đến chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Tuy nhiên, chặng đua cuối cùng vẫn còn nhiều thử thách khi các cô gái phải bước vào phần thi ứng xử. Đây là cơ hội để từng người thể hiện tư duy, khả năng phản biện, bản lĩnh sân khấu cũng như quan điểm cá nhân trước những vấn đề trong cuộc sống và xã hội.

Top 5 chung cuộc của Hoa hậu Việt Nam lộ diện

Sau khi công bố các giải phụ, top 3 Hoa hậu Việt Nam được gọi tên là: Trần Xuân Khánh Linh, Nguyễn Yến Trang và Lê Phương Nghi.

Người đẹp Lê Phương Nghi

Người đẹp Nguyễn Yến Trang

Người đẹp Trần Xuân Khánh Linh

Cuối cùng, Nguyễn Yến Trang được công bố là Hoa hậu Việt Nam 2026. Danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 là Lê Phương Nghi.

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh. "Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới. Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".

Nguyễn Yến Trang bật khóc khi được công bố đăng quang

Yến Trang được Hoa hậu Hà Trúc Linh trao sash danh giá là Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Yến Trang chính thức kế nhiệm Hà Trúc Linh

Nhan sắc của Nguyễn Yến Trang trong khoảnh khắc đăng quang

Nguyễn Yến Trang (sinh năm 2006, Hà Nội), cô là sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục tiểu học. Từ nhỏ cô đã ấp ủ giấc mơ trở thành hoa hậu. Sau nhiều năm trau dồi kỹ năng, Yến Trang quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam để hiện thực hóa ước mơ và thể hiện hình ảnh cô gái trẻ năng động, tự tin, bản lĩnh.

Nguyễn Yến Trang năm nay 20 tuổi, cô có đam mê với các cuộc thi nhan sắc từ nhỏ

Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Việt Nam

Trong phần thi ứng xử, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh nhận câu hỏi: "Bạn có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng?"

Cô trả lời: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Dù Hải Phòng không phải là quê hương của tôi, nhưng hai tháng qua, tôi được sống chung một căn nhà với các bạn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Tôi đã được nhìn thấy vẻ đẹp của Hải Phòng thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sản và bề dày lịch sử. Và điều đó được thể hiện qua chính cái tên Hải Phòng, qua dấu ấn Hải Tân Phòng Thủ. Với sự sát nhập từ Hải Dương, tôi tin rằng Hải Phòng cùng với Hải Dương sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa".

Á hậu Khánh Linh trở thành người kế nhiệm Châu Anh

Á hậu 2 Lê Phương Nghi sinh năm 2006, là sinh viên năm hai chương trình Kinh tế đối ngoại, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM. Trước khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025.

Trong phần ứng xử, cô nhận câu hỏi: "Giờ đây, gần như mọi thông tin có thể được tìm thấy chỉ bằng vài thao tác sử dụng các công cụ tìm kiếm. Vậy theo bạn, điều gì khiến việc học tập và tích lũy tri thức vẫn là hành trình không thể thay thế đối với mỗi người trẻ?".

Trả lời câu hỏi, Phương Nghi cho rằng nếu như trước đây, ông cha phải trải qua nhiều khó khăn để tiếp cận tri thức thì ngày nay, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ, thế hệ trẻ càng cần giữ vững tư duy độc lập. "Trong một thời đại có vô số câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, học tập không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn là nâng cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và bản lĩnh để tiếp thu những tinh hoa nhưng vẫn giữ được giá trị của bản thân mình", cô chia sẻ.

Phương Nghi cho biết, là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, cô lựa chọn không ngừng trau dồi tri thức để làm chủ công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng lòng nhân ái. Nữ thí sinh khép lại phần thi bằng mong muốn sử dụng tri thức và trái tim nhân ái để lan tỏa tình yêu thương đến mọi người.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Phương Nghi

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình



