Mẹ chồng gọi Phan Hiển về nhà hỏi chuyện Khánh Thi than buồn, ra "tối hậu thư" đặc biệt

Mới đây, Phan Hiển thu hút sự chú ý khi đăng tải một câu chuyện liên quan đến mẹ ruột và bà xã Khánh Thi trên trang cá nhân. Theo đó, nam kiện tướng dancesport tiết lộ được mẹ gọi lên tận nhà để hỏi chuyện vì thấy con dâu không vui.

Phan Hiển kể lại cuộc trò chuyện với mẹ: "Nay chị mẹ gọi tui lên hỏi:

- Con làm gì mà con dâu của mẹ buồn.

- Con có làm gì đâu ạ.

- Con dâu của mẹ áp lực công việc thôi mà.

- Mẹ không biết con đi làm sao cho dâu cưng của mẹ vui lên, không thì con chết với mẹ.

- Dạ!".

Cùng với câu chuyện về mẹ, Phan Hiển khoe ảnh đưa Khánh Thi đi mua điện thoại mới

Cách kể chuyện hài hước, đặc biệt là câu nói có phần nghiêm khắc nhưng đầy tình cảm của mẹ Phan Hiển dành cho con dâu, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Qua chia sẻ của nam kiện tướng, có thể thấy Khánh Thi nhận được sự quan tâm và yêu thương từ gia đình chồng. Ngay cả khi con dâu buồn vì áp lực công việc, mẹ Phan Hiển cũng chủ động gọi con trai đến hỏi han, nhắc nhở anh tìm cách khiến vợ vui vẻ trở lại.

Thời gian gần đây, Khánh Thi có những chia sẻ trên mạng xã hội về tâm trạng không vui, khiến người hâm mộ chú ý và quan tâm. Là một trong những gương mặt nổi bật của dancesport Việt Nam, Khánh Thi có lịch trình làm việc dày đặc, vừa tham gia hoạt động chuyên môn, huấn luyện, đào tạo vận động viên, vừa đảm nhận nhiều công việc liên quan đến tổ chức và phát triển bộ môn khiêu vũ thể thao.

Phan Hiển luôn đồng hành cùng Khánh Thi trong công việc và cuộc sống

Bên cạnh sự nghiệp, nữ kiện tướng còn dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và các con. Khối lượng công việc lớn cùng những trách nhiệm trong cuộc sống có thể khiến cô đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng.

Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi đặc biệt của làng giải trí Việt. Họ bén duyên từ mối quan hệ cô trò trong dancesport, dù Khánh Thi hơn Phan Hiển 11 tuổi.

Trước khi tổ chức đám cưới, cặp đôi đã có 13 năm gắn bó. Họ lần lượt đón hai con là Kubi và Anna vào năm 2015 và 2018. Đến ngày 22/12/2022, Khánh Thi và Phan Hiển mới chính thức tổ chức hôn lễ sau nhiều năm chung sống.

Cặp đôi kiện tướng dancesport đã có hơn 1 thập kỷ gắn bó

Khánh Thi từng tiết lộ cô có thời điểm cảm thấy áp lực vì chuyện tình cảm không được nhiều người ủng hộ. Thậm chí, nữ kiện tướng từng nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, Phan Hiển luôn ở bên động viên, đồng hành và trở thành chỗ dựa cho cô.

Không chỉ được chồng yêu thương, Khánh Thi còn có mối quan hệ gần gũi với gia đình chồng. Cô cho biết bản thân không cảm thấy áp lực chuyện làm dâu, thậm chí xem mẹ Phan Hiển như một người bạn. Nam kiện tướng cũng nhận xét mẹ mình là người văn minh, luôn tôn trọng và hỏi ý kiến Khánh Thi trong các công việc gia đình.

Trải qua hơn một thập kỷ bên nhau, Phan Hiển - Khánh Thi hiện vừa vun vén tổ ấm với 3 người con, vừa đồng hành trong công việc và sự nghiệp dancesport. Câu chuyện mới nhất do Phan Hiển chia sẻ tiếp tục cho thấy sự gắn bó của gia đình, đặc biệt là tình cảm mà mẹ anh dành cho con dâu.