Nhà hàng Subeo vừa đón kỷ niệm: Giá khoảng 1 triệu/ người, nằm trên nóc khách sạn chỉ có 36 phòng

Được công chúng quan tâm từ khi còn nhỏ, Subeo, con trai đầu lòng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô La, luôn nhận được sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng, cậu được bố mẹ giữ gìn đời tư khá kỹ.

Mới đây, những hình ảnh Subeo trong một buổi tối kỷ niệm tại nhà hàng được chia sẻ. Trong ảnh, Subeo diện áo đen đơn giản, cười tươi bên chiếc bàn gỗ đặt đèn đồng và chậu sen đá nhỏ. Nhà hàng gửi tặng đĩa tráng miệng viết dòng chữ "Happy Anniversary" bằng sốt chocolate. Nhưng thứ khiến nhiều người tò mò hơn cả là khung cảnh phía sau bàn ăn, với vách kính họa tiết lá cọ và ánh đèn vàng ấm.

Không gian ấy thuộc về The Palm - Restaurant & Bar, nằm ở tầng 10, số 10A Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM. Nhà hàng chiếm tầng thượng của Bạch Suites Saigon, khách sạn thành viên của mạng lưới Design Hotels.

Bản thân khách sạn cũng là một điểm nhấn. Nơi đây chỉ có 36 phòng, được kiến trúc sư Felice Iacobellis thiết kế như một cách đọc lại phố phường Sài Gòn thời Pháp thuộc bằng ngôn ngữ hiện đại.

Tinh thần đó tiếp tục khi bước lên tầng thượng. Không gian The Palm mang tông xanh cây dịu mắt, với vách kính họa tiết lá cọ viền đồng, mái vòm trắng và ghế mây. Từ trên cao, thực khách nhìn thẳng xuống Hồ Con Rùa và toàn cảnh trung tâm thành phố, bên cạnh là hồ bơi trên sân thượng. Hai vị trí được nhiều người tìm đến là góc sofa nhìn toàn cảnh và những bàn đôi hướng ra hồ vào giờ hoàng hôn.

Khác với không khí sôi động của nhiều quán bar tầng thượng, The Palm chọn ánh sáng dịu và nhạc nhẹ, đủ để trò chuyện mà không phải nói to. Vào những tối kỷ niệm, nhà hàng thường có nhạc sống, nổi bật là tiếng kèn saxophone.

Nếu không gian tạo nên cảm xúc cho buổi hẹn, thì món ăn là lý do khiến thực khách quay lại. Thực đơn The Palm theo phong cách Pháp - Địa Trung Hải, gồm những món quốc tế được làm chỉn chu và hợp để chia sẻ. Món đặc trưng là Beef Wellington, thịt bò mềm, chín vừa, bọc lớp vỏ bánh giòn. Bên cạnh đó là gan ngỗng (foie gras), Beef Carpaccio và vịt ủ khô được mang ra trong hộp gỗ phủ khói.

Những món khác được thực khách nhắc nhiều gồm cá hồi nướng da giòn ăn kèm sốt olive, cà chua và purée bí, tagliatelle mực đen với tôm hùm, và bít tết đốt lửa hoàn thiện ngay tại bàn. Phần tráng miệng có chocolate fondant ruột chảy ăn cùng kem vani, caramel muối, và món xoài vị chua nhẹ. Thực đơn cũng có lựa chọn chay.

Ngoài món ăn, điểm khiến The Palm được chọn cho các dịp kỷ niệm nằm ở cách phục vụ. Nhân viên chủ động bày trí bàn, viết lời chúc lên đĩa tráng miệng và chụp ảnh cho khách suốt bữa ăn. Mức chi tiêu tham khảo khoảng 1 triệu đồng mỗi người cho một bữa tối đầy đủ.

Nhờ sự chỉn chu đó, nhà hàng được nhiều thực khách đánh giá cao và được vinh danh ở hạng mục "Nhà hàng được yêu thích nhất" (Most Loved Restaurant) tại Flavors Collection 2026. Với những cặp đôi đang tìm nơi cho dịp đặc biệt, tầng thượng bên Hồ Con Rùa này là một lựa chọn đáng cân nhắc. Dưới đây là một số thông tin cần biết trước khi ghé đến: