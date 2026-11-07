Căn nhà 46m² của cô gái Hàn Quốc khiến nhiều người mê mẩn: Nhỏ xinh như giữa rừng, góc nào cũng đẹp và thư giãn

Giữa xu hướng thiết kế nhà ở hiện đại với những gam màu trung tính, đường nét tối giản và nội thất thông minh, không ít người lại tìm kiếm một không gian sống mang vẻ đẹp tự nhiên, gần gũi và có phần hoài cổ. Căn nhà rộng 46m² của nữ blogger Hàn Quốc Nyangsoop là một ví dụ điển hình.

Nyangsoop được nhiều người biết đến qua những video ghi lại cuộc sống thường ngày, từ nấu ăn, làm việc đến chăm sóc nhà cửa. Không gian sống của cô gây ấn tượng bởi phong cách lấy cảm hứng từ rừng cây, sử dụng chất liệu gỗ, màu sắc dịu mắt và nhiều món đồ mang hơi hướng vintage.

Điều đáng nói là căn nhà không quá rộng, nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt. Thay vì chia thành nhiều phòng nhỏ, chủ nhân lựa chọn thiết kế mở, kết nối khu vực bếp, bàn ăn, phòng khách, nơi làm việc và giường ngủ. Nhờ vậy, không gian vừa thông thoáng vừa giữ được cảm giác ấm cúng.

Căn bếp gỗ mang vẻ đẹp cổ điển, nhìn thôi đã muốn vào nấu ăn

Nếu phải chọn một khu vực nổi bật nhất trong căn nhà, có lẽ đó chính là gian bếp. Đây cũng là nơi thường xuyên xuất hiện trong những video đời sống của nyangsoop và góp phần tạo nên sức hút riêng cho không gian sống của cô.

Khác với các mẫu bếp hiện đại thường sử dụng tủ phủ bóng, mặt đá sáng màu và thiết bị âm tủ, gian bếp này lại mang vẻ đẹp mộc mạc. Sàn gỗ, hệ tủ bằng gỗ tự nhiên và những chiếc kệ mở tạo nên tổng thể giản dị nhưng đầy cuốn hút.

Điểm nhấn thú vị nằm ở phần tường ốp gạch mosaic xanh nhạt. Màu xanh dịu mắt kết hợp cùng sắc nâu ấm của gỗ khiến gian bếp gợi liên tưởng đến những ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng cây.

Trong khi đó, mặt bàn bếp bằng thép không gỉ giúp cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ và công năng. Chất liệu này tương đối dễ vệ sinh, chịu nhiệt tốt và phù hợp với khu vực thường xuyên nấu nướng.

Một chi tiết khác khiến nhiều người yêu thích là cách cô sử dụng kệ gỗ mở thay cho việc bố trí toàn bộ tủ bếp kín. Những chiếc nồi, chảo, bát đĩa, giỏ mây và dụng cụ nấu ăn được sắp xếp ngay ngắn, vừa thuận tiện khi sử dụng vừa trở thành vật trang trí.

Dĩ nhiên, thiết kế kệ mở đòi hỏi chủ nhà phải thường xuyên lau dọn để hạn chế bụi và dầu mỡ bám vào đồ dùng. Tuy nhiên, với người yêu thích nấu ăn và có thói quen giữ nhà cửa gọn gàng, đây lại là cách tạo nên một gian bếp rất riêng.

Đặc biệt, cửa sổ khung gỗ nhìn ra khoảng xanh bên ngoài khiến không gian bếp càng thêm cuốn hút. Ánh sáng tự nhiên tràn vào ban ngày, phản chiếu lên các bề mặt gỗ và đồ dùng, tạo cảm giác dễ chịu mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí.

Nội thất gỗ, vải lanh và những món đồ cũ tạo nên cảm giác bình yên

Không chỉ gian bếp, các khu vực sinh hoạt khác cũng được chủ nhân bài trí theo cùng một phong cách. Bàn ăn, ghế ngồi, bàn làm việc và kệ lưu trữ đều ưu tiên chất liệu gỗ với màu sắc tự nhiên.

Thay vì sử dụng nhiều món đồ trang trí cầu kỳ, cô lựa chọn khăn trải bàn bằng vải cotton, vải lanh, giỏ đan và các vật dụng có kiểu dáng đơn giản. Sự kết hợp này tạo nên nét hoài cổ, gợi nhớ những ngôi nhà ở vùng nông thôn châu Âu hay các căn nhà gỗ nhỏ giữa thiên nhiên.

Điểm đáng học hỏi là cách phối màu khá tiết chế. Màu nâu gỗ đóng vai trò chủ đạo, kết hợp với xanh lá cây, xanh nhạt và những gam màu ấm. Nhờ sử dụng bảng màu tương đối thống nhất, căn nhà có nhiều đồ dùng nhưng không tạo cảm giác lộn xộn.

Cây xanh cũng xuất hiện ở nhiều vị trí, từ bệ cửa sổ, mặt bàn đến những góc nhỏ trong phòng. Chúng giúp làm mềm các đường nét nội thất và tăng thêm cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Không gian sống này cho thấy một căn nhà đẹp không nhất thiết phải có những món nội thất đắt tiền. Đôi khi, chỉ cần chọn đúng chất liệu, phối màu hài hòa và sắp xếp đồ đạc hợp lý cũng đủ tạo nên một tổng thể cuốn hút.

Nhà chỉ 46m² nhưng vẫn có đủ chỗ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi

Một trong những quyết định thiết kế đáng chú ý nhất của nyangsoop là hạn chế tối đa các vách ngăn không cần thiết.

Do sống một mình, cô không đặt nặng yêu cầu phân chia phòng riêng biệt. Thay vào đó, giường ngủ, bàn ăn, khu vực tiếp khách và nơi làm việc được bố trí trong cùng một không gian lớn.

Cách thiết kế này giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa tốt hơn, đồng thời tránh cảm giác chật chội thường thấy ở những căn hộ diện tích nhỏ.

Các món nội thất được lựa chọn với kích thước vừa phải, không chiếm quá nhiều diện tích sàn. Những chiếc bàn gỗ đơn giản, ghế nhỏ và kệ lưu trữ gọn gàng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà không khiến căn phòng trở nên nặng nề.

Đặc biệt, bàn làm việc được đặt ngay cạnh cửa sổ. Đây là vị trí lý tưởng để tận dụng ánh sáng ban ngày, nhất là với những người thường xuyên đọc sách, viết lách hoặc làm công việc sáng tạo.

Từ góc bàn này, chủ nhân có thể nhìn ra cây cối bên ngoài, quan sát sự thay đổi của thời tiết và các mùa trong năm. Một chú mèo thường xuất hiện bên cạnh càng khiến những khoảnh khắc làm việc, nghỉ ngơi trở nên gần gũi.

Khu vực ngủ nghỉ cũng không được trang trí quá cầu kỳ. Đồ nội thất mang màu sắc dịu nhẹ, chất liệu vải mềm mại kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên tạo cảm giác thư thái.

Tuy nhiên, cách bố trí phòng ngủ mở như vậy phù hợp hơn với người sống một mình hoặc những gia đình ít thành viên. Với gia đình đông người, việc sử dụng rèm, vách nhẹ hoặc tủ thấp để phân chia khu vực sẽ giúp bảo đảm sự riêng tư mà vẫn giữ được độ thông thoáng.

Phòng tắm nhỏ nhưng vẫn có bồn tắm, phối màu xanh và hồng đầy thú vị

Nếu những khu vực bên ngoài chủ yếu sử dụng màu gỗ tự nhiên thì phòng tắm lại mang một nét cá tính khác biệt.

Mặc dù diện tích không lớn, chủ nhân vẫn dành chỗ cho một chiếc bồn tắm nhỏ. Đây là lựa chọn xuất phát từ sở thích cá nhân, bởi cô muốn có một không gian ngâm mình trong nước ấm, thư giãn sau ngày dài làm việc.

Tường và sàn sử dụng gạch màu xanh lá cây kết hợp với hồng, tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào vừa mang hơi hướng cổ điển. Những chậu cây nhỏ được đặt ở vị trí thích hợp giúp phòng tắm có thêm sức sống.

Thay vì cố gắng đưa thật nhiều tiện nghi vào không gian hạn chế, chủ nhân ưu tiên những gì thực sự phục vụ thói quen sinh hoạt của mình.

Dù vậy, với những ai muốn học theo cách thiết kế này, yếu tố chống trơn trượt, thông gió và khả năng chống ẩm vẫn cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt khi phòng tắm sử dụng nhiều vật liệu trang trí và cây xanh.

Điều đáng học hỏi nhất không nằm ở diện tích mà ở cách lựa chọn nội thất

Sức hấp dẫn của căn nhà 46m² không chỉ đến từ vẻ ngoài đẹp mắt. Phía sau cách bài trí ấy là một quan niệm sống khá rõ ràng: Nhà không cần rộng nhưng phải phù hợp với thói quen, sở thích và nhu cầu thực tế của người ở.

Nyangsoop yêu thích nấu ăn nên dành nhiều sự chăm chút cho gian bếp. Cô thích ngắm cảnh nên ưu tiên các khu vực gần cửa sổ. Cô muốn thư giãn bằng việc ngâm mình trong nước nóng nên vẫn bố trí một chiếc bồn tắm dù diện tích nhà hạn chế.

Mỗi lựa chọn đều có lý do riêng, thay vì đơn thuần chạy theo một phong cách nội thất đang thịnh hành.

Từ căn nhà này, những người đang sống trong các căn hộ nhỏ hoàn toàn có thể tham khảo một số ý tưởng như sử dụng nội thất gỗ sáng màu, tận dụng ánh sáng tự nhiên, kết hợp cây xanh ở mức vừa phải, hạn chế vách ngăn và lựa chọn đồ dùng có tính ứng dụng cao.

Tất nhiên, không phải ai cũng có điều kiện sở hữu một căn nhà nhìn ra rừng cây hay sử dụng nhiều nội thất gỗ tự nhiên. Những vật liệu thay thế có màu sắc và bề mặt tương tự vẫn có thể mang lại hiệu quả thẩm mỹ phù hợp với ngân sách.

Sau cùng, điều khiến căn nhà nhỏ này trở nên đáng mơ ước không phải là số lượng đồ đạc hay mức độ đầu tư, mà chính là cảm giác dễ chịu khi bước vào. Giữa cuộc sống bận rộn, có một nơi để nấu bữa ăn yêu thích, ngồi làm việc bên cửa sổ và nghỉ ngơi trong không gian mang dấu ấn cá nhân đã là một kiểu tận hưởng cuộc sống rất đáng giá.