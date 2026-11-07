Phương Mỹ Chi khóc nức nở trong ngày trọng đại

Tối 7/11, Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca Day 2 của Phương Mỹ Chi chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM hồi tháng 10, nữ ca sĩ tiếp tục mang không gian âm nhạc kết hợp chất liệu dân gian và tinh thần hiện đại đến với khán giả Thủ đô. Đây cũng là sân khấu được mong chờ khi Phương Mỹ Chi đang liên tục ghi dấu ấn với những dự án âm nhạc mang đậm màu sắc riêng, đặc biệt là album Dân Chơi Dân Ca.

NSND Tự Long là MC mở màn cho Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội

Mở màn chương trình, NSND Tự Long bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và đảm nhận vai trò MC, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình âm nhạc của đêm diễn. Sự góp mặt của nam nghệ sĩ mang đến màu sắc đặc biệt cho Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca, nhất là khi anh vốn là gương mặt gắn bó lâu năm với nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Với lối dẫn chuyện dí dỏm, khả năng tung hứng linh hoạt cùng cách giao lưu gần gũi, Tự Long nhanh chóng khuấy động bầu không khí và tạo sự kết nối với hàng nghìn khán giả có mặt tại chương trình. Không chỉ giới thiệu các tiết mục, nam nghệ sĩ còn đóng vai trò như người kể chuyện, dẫn dắt người xem khám phá những lát cắt âm nhạc và tinh thần mà Phương Mỹ Chi gửi gắm trong dự án lần này.

Với lối dẫn chuyện dí dỏm, khả năng tung hứng linh hoạt cùng cách giao lưu gần gũi, Tự Long nhanh chóng khuấy động bầu không khí

Trong đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM hồi tháng 10, nghệ sĩ Đại Nghĩa chính là người đảm nhận vai trò nàyTừ Đại Nghĩa đến Tự Long, Phương Mỹ Chi cho thấy sự trân trọng dành cho những nghệ sĩ thuộc thế hệ đi trước, đồng thời chủ động tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ trong không gian âm nhạc của mình.

Thay vì chỉ mời các tiền bối xuất hiện như khách mời biểu diễn, nữ ca sĩ còn trao cho họ vị trí quan trọng trong cách kể câu chuyện của Dân Chơi Dân Ca. Sự đồng hành này cũng phần nào thể hiện cách Phương Mỹ Chi xây dựng dấu ấn riêng khi vừa theo đuổi tinh thần trẻ trung, hiện đại, vừa giữ sự gắn bó với những giá trị nghệ thuật và các thế hệ nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sân khấu Việt.

Phương Mỹ Chi mở màn Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca tại Hà Nội

Sau phần giới thiệu của NSND Tự Long, Phương Mỹ Chi chính thức xuất hiện trên sân khấu, mở màn đêm nhạc bằng ca khúc Dân Chơi Dân Ca. Đây cũng là ca khúc nằm ở vị trí đầu tiên trong full album cùng tên. Với giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động cùng phần dàn dựng giàu năng lượng, nữ ca sĩ nhanh chóng khuấy động không khí tại VEC, đưa hàng nghìn khán giả hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc ngay từ những phút đầu tiên.

Phương Mỹ Chi khóc vì xúc động trước tình cảm của khán giả

Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành tiết mục mở màn, Phương Mỹ Chi lại khiến khán giả chú ý khi không kìm được nước mắt. Trước sự chào đón nồng nhiệt, những tiếng hò reo và tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình, nữ ca sĩ bật khóc ngay trên sân khấu.

Phương Mỹ Chi khóc ngay sau tiết mục mở màn

Khoảnh khắc xúc động này cũng cho thấy tình cảm đặc biệt mà Phương Mỹ Chi dành cho sân khấu Hà Nội, nơi cô tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của đông đảo khán giả trong hành trình âm nhạc. Dẫu vậy, sau giây phút xúc động, Phương Mỹ Chi nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại với nguồn năng lượng tươi vui và tiếp tục dẫn dắt khán giả đến với những tiết mục tiếp theo trong đêm nhạc.

Đêm diễn Day 2 tại Hà Nội tiếp tục nối dài hành trình hoạt động âm nhạc sôi nổi của Phương Mỹ Chi trong năm 2026, đồng thời đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Với Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi tiếp tục cho thấy sự kiên định với hướng đi kết hợp chất liệu dân gian truyền thống cùng âm nhạc hiện đại, mang đến cách tiếp cận mới mẻ nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa Việt. Đây không chỉ là sân khấu để nữ ca sĩ đưa album cùng tên đến gần hơn với công chúng mà còn là dấu mốc cho thấy những bước tiến trong hành trình xây dựng màu sắc âm nhạc riêng, góp phần đưa dân ca đến gần hơn với thế hệ khán giả trẻ.

Phương Mỹ Chi trong tiết mục mở màn Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca Hà Nội:

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