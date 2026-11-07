Đúng tối ngày 7/11, Việt Nam có thêm 1 bộ phim cán mốc 100 tỷ đồng

Tính đến ngày 07/11, phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3 đã vượt mốc doanh thu 100 tỷ, chính thức gia nhập câu lạc bộ phim Việt trăm tỷ sau 8 ngày chính thức khởi chiếu.

Đây cũng là lần thứ hai thương hiệu điện ảnh Chị Chị Em Em chinh phục cột mốc doanh thu đáng chú ý này, sau thành công của Chị Chị Em Em 2 trước đó. Có thể thấy, thành quả này tiếp tục khẳng định phong độ và khả năng duy trì sức hút thương mại của thương hiệu từ NSX Will Vũ, dù mỗi phần phim đều mang một câu chuyện, bối cảnh và dàn nhân vật hoàn toàn khác biệt.

Will Vũ tiết lộ yếu tố tạo nên thành công của Chị Chị Em Em 3

Được hỏi về cảm xúc của mình với thành tích mới, Will Vũ cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi Chị Chị Em Em 3 được đông đảo khán giả đón nhận. “Hành trình miệt mài làm phim, tăng tốc gấp đôi so với cường độ làm việc bình thường của ê-kíp đã nhận được sự đền đáp xứng đáng. Thay mặt cho ê-kíp, Will Vũ xin cảm ơn tình cảm của khán giả và đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện các dự án tiếp theo” - NSX chia sẻ.

Will Vũ - người đứng đằng sau thương hiệu điện ảnh Chị Chị Em Em

Will Vũ nhấn mạnh, thành tích phòng vé không đến từ một yếu tố riêng lẻ, mà là sự kết hợp giữa nội dung phim, dàn diễn viên và chiến dịch truyền thông.

Theo nhà sản xuất, yếu tố đầu tiên nằm ở nội dung độc đáo, táo bạo. Thay vì tiếp tục khai thác mối quan hệ giữa hai người phụ nữ như các phần trước, Chị Chị Em Em 3 mở rộng thành một “bùng binh tình tay năm”, đặt trong bối cảnh Bắc Bộ thời xưa.

Sự đan xen giữa những mối quan hệ tình cảm, các lựa chọn cá nhân và những ràng buộc của xã hội tạo nên chất liệu để bộ phim khơi gợi sự tò mò, đồng thời mở ra nhiều góc nhìn khác nhau từ khán giả.

Yếu tố thứ hai là dàn diễn viên gồm những gương mặt nổi bật về nhan sắc và sức ảnh hưởng: Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Quốc Anh. Theo Will Vũ, các diễn viên đều sở hữu sức hút tương xứng, góp phần tạo nên sự chú ý cho bộ phim ngay từ những thông tin đầu tiên được công bố.

Bên cạnh nội dung và diễn viên, Will Vũ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chiến dịch truyền thông. Anh cho rằng việc xây dựng một chiến dịch đủ mạnh, khai thác đúng những điểm hấp dẫn của tác phẩm và đưa thông tin đến đúng đối tượng khán giả mục tiêu là yếu tố quan trọng để chuyển hóa sự quan tâm thành hành động mua vé.

Chính sự kết hợp giữa ba yếu tố này đã góp phần giúp Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng chinh phục cột mốc trăm tỷ, tiếp tục mang về thành tích thương mại đáng chú ý cho Will Vũ và ê-kíp.

Đã lường trước những tranh luận xung quanh Chị Chị Em Em 3

Bên cạnh thành tích doanh thu, Chị Chị Em Em 3 cũng trở thành chủ đề thu hút nhiều ý kiến đa chiều sau khi ra rạp. Tuy nhiên, Will Vũ cho biết đây là điều anh đã dự liệu ngay từ quá trình phát triển nội dung, bởi với nội dung của phim - khi các nhân vật có mối liên hệ phức tạp và lựa chọn khác biệt - chắc chắn sẽ có người khen người chê, đồng cảm và phản biện.

“Với vai trò nhà sản xuất, Will đón nhận những góc nhìn đó và tôn trọng cảm nhận riêng của khán giả. Will không chọn cách ‘chữa cháy’ mà tiếp tục triển khai các kế hoạch sẵn có để phim đến gần với công chúng hơn. Khi số lượng khán giả đến rạp tăng lên, những ý kiến yêu thích lẫn phản biện cũng thể hiện rõ hơn” - NSX nói.

Anh cũng cho rằng, đôi khi NSX không cần lên tiếng quá nhiều, bởi chính những khán giả yêu thích tác phẩm sẽ chủ động chia sẻ cảm nhận và bảo vệ bộ phim theo góc nhìn của mình.

Cách tiếp cận này cũng phần nào thể hiện định hướng của Will Vũ trong việc lựa chọn những đề tài có khả năng tạo thảo luận. Với anh, sự khác biệt trong cảm nhận của khán giả là điều khó tránh khỏi, đặc biệt đối với những câu chuyện không đi theo lối kể an toàn, quen thuộc.

Không có bất cứ công thức nào cho một bộ phim thành công

Sau hai lần đưa thương hiệu Chị Chị Em Em vượt mốc doanh thu trăm tỷ, Will Vũ bày tỏ không có bất kỳ công thức nào có thể bảo đảm một bộ phim sẽ thành công tại phòng vé.

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực hiện các dự án trước đây, anh nhận thấy có ba yếu tố quan trọng mà nhà sản xuất cần làm tốt đồng thời: nội dung phim, chiến dịch truyền thông và chiến lược phát hành.

Trước hết, chính bộ phim phải sở hữu sức hút từ chủ đề, kịch bản đến dàn diễn viên. Đây là nền tảng để tạo nên sự quan tâm ban đầu và cũng sẽ là lý do khiến khán giả lựa chọn ra rạp. Song song đó, chiến lược truyền thông và chiến lược phát hành là hai yếu tố không thể thiếu.

“Đó không đơn thuần là quảng bá phim hay tên tuổi diễn viên, mà còn là cách ê-kíp đo lường những yếu tố có khả năng thu hút sự chú ý của khán giả, từ đó đưa ra cách tiếp cận phù hợp. Còn phát hành lúc nào là phù hợp cũng quyết định sự thành công của phim về mặt doanh thu” - Will Vũ chia sẻ.

Tiếp tục theo đuổi những câu chuyện táo bạo

Từ phần phim Chị Chị Em Em đầu tiên đến Chị Chị Em Em 3, Will Vũ đã phát triển thành công thương hiệu điện ảnh đình đám gắn liền với những câu chuyện về phụ nữ, tình yêu và các mối quan hệ nhiều xung đột.

Sau ba phần phim, thương hiệu không chỉ thay đổi về bối cảnh, dàn diễn viên mà Will Vũ còn mở rộng cách tiếp cận nội dung. Nếu phần đầu khai thác những bí mật trong mối quan hệ giữa Thiên Kim và Nhi, phần 2 đưa khán giả đến với câu chuyện Ba Trà - Tư Nhị, thì phần 3 lựa chọn hình tượng Thị Mầu cùng những mối quan hệ tình cảm phức tạp trong xã hội Bắc Bộ xưa.

Dù tiếp tục đạt thành tích thương mại đáng chú ý, Will Vũ tiết lộ anh vốn chỉ có kế hoạch phát triển Chị Chị Em Em trong ba phần phim. Khả năng xuất hiện phần thứ 4 vẫn còn bỏ ngỏ. Theo nhà sản xuất, nếu có một phần phim tiếp theo, đó phải là cơ duyên thật đặc biệt đủ để khiến anh thay đổi dự định ban đầu.

Với những dự án điện ảnh tương lai, Will Vũ cho biết anh vẫn sẽ giữ rõ dấu ấn cá nhân trong việc lựa chọn nội dung và dàn diễn viên. Đó là những chủ đề táo bạo, có khả năng thu hút thảo luận, kết hợp với những gương mặt sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với công chúng. Đây cũng là hai đặc trưng mà anh mong muốn tiếp tục theo đuổi trong hành trình sản xuất điện ảnh.



