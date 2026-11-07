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HLV của Messi ngưỡng mộ Ronaldo

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HLV Kily Gonzalez bày tỏ lòng ngưỡng mộ với sự nghiệp quốc tế của cả Ronaldo lẫn Lionel Messi.

Tối 5/11, Cristiano Ronaldo thông báo chính thức chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, qua đó khép lại sự nghiệp quốc tế.

Tổ chức Kỷ lục Guinness xác nhận tiền đạo sinh năm 1985 đang nắm giữ hai kỷ lục thế giới dành cho cầu thủ nam: ra sân nhiều nhất (234 trận) và ghi bàn nhiều nhất (146 bàn) ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trước đó không lâu, Lionel Messi cũng giã từ đội tuyển quốc gia Argentina sau trận đấu với Benin. Dẫu cách chia tay đấu trường quốc tế có khác nhau nhưng cả Ronaldo và Messi đều để lại nuối tiếc cho người hâm mộ.

Ronaldo và Messi tạo ra nhiều tranh cãi.

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Charlotte FC, ông Kily Gonzalez - HLV trưởng Inter Miami nói: “ Ronaldo và Messi là những cầu thủ riêng biệt và khác nhau. Chúng tôi có vinh dự và may mắn được chứng kiến họ cạnh tranh lành mạnh với nhau trong nhiều năm và luôn là những người giỏi nhất. Mỗi người có cách thi đấu riêng, phong cách khác nhau. Tôi luôn ngưỡng mộ mẫu cầu thủ như vậy.

Việc không còn họ ở cấp độ quốc tế rõ ràng là một nỗi buồn lớn đối với toàn thế giới, đối với thế giới thể thao. Như tôi vẫn thường nói, mọi thứ đều có hồi kết. Và giờ, thời gian của họ đã đến. Rõ ràng, chúng tôi không muốn điều đó xảy ra, đặc biệt là về phía các cầu thủ Argentina, nhưng chúng tôi đã rất thích thú khi được chơi cùng họ và giờ họ có thể tiếp tục tận hưởng niềm vui ở những đội bóng mà họ đang thi đấu ”.

Cuộc cạnh tranh giữa Ronaldo và Messi mang đến rất nhiều điều thú vị và cả tranh cãi cho thế giới bóng đá suốt 15 - 20 năm qua. Tại World Cup 2026 khi cả hai đều đã là những lão tướng tuổi 40, mỗi pha chạm bóng của họ đều có thể khiến mạng xã hội bùng nổ theo cách riêng.

Ronaldo kết thúc kì World Cup cuối cùng và có được bàn thắng đầu tiên ở vòng knock-out. Messi vào đến trận chung kết nhưng đành chấp nhận thất bại trong cuộc đọ sức mà Tây Ban Nha áp đảo Argentina.

Theo Mai Phương/VTC News

VTC News

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