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Vì sao Ronaldo luôn mặc áo dài tay khi thi đấu?

| | Sống

Đây đã trở thành một hình ảnh đặc trưng của siêu sao Bồ Đào Nha.

Thói quen mặc áo dài tay khi thi đấu của Cristiano Ronaldo từ lâu đã trở thành một dấu ấn đặc trưng, gắn liền với thương hiệu cá nhân của siêu sao này trên khắp các sân cỏ thế giới. Dù khoác áo Manchester United, Real Madrid hay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, tiền đạo này gần như luôn ra sân với chiếc áo dài tay quen thuộc, ngoại trừ một vài trường hợp hết sức hy hữu.

Ảnh: Getty

Dù Ronaldo chưa từng lên tiếng giải thích chính thức, giới chuyên môn và người hâm mộ đã đưa ra ba nguyên nhân chính cho thói quen đặc biệt này.

Trước hết là định hướng xây dựng hình ảnh và phong cách cá nhân. Vốn là một cầu thủ luôn tỉ mỉ về ngoại hình, việc duy trì một kiểu trang phục cố định suốt nhiều năm giúp anh tạo ra sự khác biệt độc bản, nổi bật và dễ nhận diện hơn hẳn giữa tập thể đa số mặc áo tay ngắn.

Ảnh: Getty

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, chiếc áo dài tay còn mang lại sự thoải mái và bảo vệ cơ thể cho Ronaldo. Quãng thời gian dài thi đấu đỉnh cao tại Anh với thời tiết mùa đông vô cùng khắc nghiệt đã khiến việc mặc áo tay dài trở thành thói quen khó bỏ. Lớp vải dài cũng đóng vai trò như một lớp giáp bảo vệ làn da của siêu sao này khỏi những vết trầy xước hay bỏng rát khi va chạm và thực hiện các pha trượt người trên mặt cỏ.

Cuối cùng là yếu tố tâm lý và tín ngưỡng cá nhân. Trong quá khứ, những giải đấu mà Ronaldo mặc áo ngắn tay như EURO 2004 hay World Cup 2006 đều khép lại trong nước mắt với những thất bại cay đắng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trái lại, ở chiến dịch EURO 2016 lịch sử, anh luôn trung thành với chiếc áo tay dài và cùng các đồng đội bước lên đỉnh vinh quang. Điều này đã biến chiếc áo dài tay trở thành chiếc bùa hộ mệnh mang lại may mắn cho anh.

Tuy nhiên, quy tắc này vẫn có ngoại lệ tùy theo thời tiết, chẳng hạn như tại trận gặp Đức ở EURO 2020 dưới cái nóng hơn 30 độ C, anh đã chủ động chuyển sang áo tay ngắn ở hiệp hai để bớt ngột ngạt.

Nguồn: The Sun

Mối quan hệ giữa Ronaldo và Đặng Lê Nguyên Vũ

Theo Chi Chi

Sức khỏe 24h

Từ Khóa:
ronaldo

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