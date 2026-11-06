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Ronaldo dành 15 phút để gặp một mỹ nhân Vbiz, bức ảnh chụp chung gây sốt

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Bức ảnh chung của mỹ nhân này bên siêu sao bóng đá Ronaldo từng gây sốt một thời.

Cristiano Ronaldo vừa chính thức khép lại hành trình khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha sau hơn hai thập kỷ cống hiến. Quyết định của siêu sao sinh năm 1985 nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên toàn cầu, đánh dấu thời khắc khép lại một kỷ nguyên rực rỡ của bóng đá quốc tế. Trong suốt 23 năm thi đấu cho đội tuyển, CR7 không chỉ chinh phục hàng loạt danh hiệu mà còn thiết lập những cột mốc khó xô đổ. Anh có 234 lần ra sân, ghi 146 bàn thắng và đóng góp 46 đường kiến tạo cho các đồng đội.

Ronaldo chính thức chia tay đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha

Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ và nhiều sao Việt cũng bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của Ronaldo cho bóng đá Bồ Đào Nha nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Với không ít người, việc chứng kiến một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ mình nói lời chia tay đội tuyển mang đến nhiều cảm xúc. Đáng chú ý, trong showbiz Việt từng có một mỹ nhân may mắn được gặp gỡ, trò chuyện và trực tiếp chụp ảnh cùng CR7. Đó chính là Á hậu Thùy Dung.

Năm 2017, loạt ảnh Thuỳ Dung đứng cạnh Ronaldo từng gây chú ý trên mạng xã hội. Khi ấy, nàng hậu vừa giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016. Cuộc gặp diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày cuối tháng 4/2017, trong chuyến đi châu Âu của người đẹp. Khoảnh khắc cô đứng chung khung hình với siêu sao bóng đá nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, bởi không phải người đẹp Việt nào cũng có cơ hội gặp trực tiếp một ngôi sao thể thao nổi tiếng toàn cầu như Ronaldo.

Á hậu Thuỳ Dung trong lần gặp trực tiếp Ronaldo vào năm 2017

Trong những bức ảnh được đăng tải, Thuỳ Dung diện váy trắng thanh lịch, đứng cạnh Ronaldo trong trang phục sơ mi và quần jeans đơn giản. Cả hai cùng nở nụ cười trước ống kính. Sau cuộc gặp, Thùy Dung từng chia sẻ khá nhiều về ấn tượng của mình đối với CR7.

Theo lời kể của nàng hậu, cô có khoảng 15 phút giao lưu với nam cầu thủ. Không chỉ sở hữu ngoại hình phong độ, Ronaldo còn khiến cô bất ngờ bởi cách ứng xử thân thiện, lịch thiệp và tác phong chuyên nghiệp. Người đẹp thậm chí từng nhận xét Ronaldo là người đàn ông lịch thiệp nhất mà cô từng gặp.

"Ấn tượng đầu tiên của Dung là Ronaldo rất đẹp trai, phong độ. Buổi sáng cùng ngày, Ronaldo phải ở sân tập nhưng khi xuất hiện tại sự kiện, Ronaldo vẫn rất rạng rỡ, cuốn hút dù chỉ diện áo sơmi, quần jeans đơn giản", Thuỳ Dung nói về cuộc gặp với siêu sao bóng đá.

Thuỳ Dung nhận xét Ronaldo là đàn ông lịch thiệp, phong độ và tác phong chuyên nghiệp khi làm việc

Đặc biệt, Thùy Dung còn chuẩn bị một món quà dành tặng thần tượng. Đó là bức tranh chân dung Ronaldo bên con trai cùng hình ảnh Quả bóng vàng năm 2016. Món quà nhỏ thể hiện sự yêu mến của nàng hậu dành cho cầu thủ người Bồ Đào Nha, đồng thời trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong lần gặp gỡ đặc biệt này.

Thời điểm ấy, Ronaldo đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Anh vẫn đang thi đấu trong màu áo CLB Real Madrid và giành 2 chức vô địch Champions League liên tiếp, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bởi vậy, cuộc gặp giữa Thùy Dung và CR7 càng khiến công chúng tò mò, thích thú.

Ronaldo không chỉ là cầu thủ xuất sắc mà còn là ngôi sao toàn cầu, có giá trị thương mại thuộc hàng cao đầu thế giới

Ảnh: Tổng hợp

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Theo Liên Hoa

Phụ Nữ Mới

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